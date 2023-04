Grossesse : l’exposition à la pollution augmente le risque de grippe

L'ESSENTIEL Les femmes enceintes ont plus de risque d’être infectées par des virus respiratoires.

Cela s’explique par des modifications du système immunitaire liées à la grossesse, mais d’autres facteurs peuvent y contribuer.

Selon une nouvelle étude, l’exposition aux particules fines rend les femmes enceintes plus vulnérables face à ces virus.

La grossesse rend vulnérable face aux virus, notamment celui de la grippe. "La grossesse entraîne une modification de l’immunité, elle favorise le risque d’infection bactérienne avec la survenue possible de complications pulmonaires et cardiaques : les hospitalisations sont jusqu'à 7 fois plus fréquentes chez les femmes enceintes que dans une population du même âge", explique l’Assurance Maladie. Des chercheurs américains se sont intéressés aux facteurs qui peuvent contribuer à augmenter le risque d’infections virales chez les femmes enceintes. Selon leurs conclusions, parues dans Particle and Fiber Toxicology, la pollution de l’air fait partie des éléments qui peuvent accroître le risque d’infection virale chez la femme enceinte, notamment le virus de la grippe A, le virus respiratoire syncytial (RSV) et le SARS-CoV-2. Les auteurs de cette étude précisent que les facteurs physiologiques expliquant la sensibilité des femmes enceintes aux infections virales sont déjà connus. Ils citent notamment l’augmentation du début cardiaque, la diminution du volume courant soit la quantité d'air qui entre ou sort des poumons à chaque cycle respiratoire, et des modifications du système immunitaire.

Grossesse et grippe : une étude sur des souris pour comprendre l’impact de la pollution de l’air

"Nous savons que la pollution de l'air affecte le système immunitaire pulmonaire, rendant les individus plus sensibles aux infections virales, rappelle Dr. Natalie Johnson, professeur à l’école de santé publique de l’université Texas A&M. Nous savons aussi que les femmes enceintes courent déjà un risque accru de grippe grave. Étonnamment, les études scientifiques ne se sont pas intéressées aux effets combinés de la grossesse, de la pollution de l'air et de la grippe."

Pour mieux les comprendre, les scientifiques américains ont réalisé une étude sur des souris. Les animaux de laboratoire ont été exposés à des particules fines quotidiennement pendant la période de gestation, puis les chercheurs les ont infectés par des virus semblables à ceux de la grippe. "Notre modèle de souris fournit plusieurs lignes de preuves à l'appui d'une sensibilité accrue à l'infection grippale due à l'exposition gestationnelle aux particules fines", observent-ils. Ces différentes preuves étaient le gain de poids réduit, la charge virale élevée et une absence de réponse immunitaire classique.

Grippe : la vaccination est efficace pour protéger les femmes enceintes

"Nos résultats démontrent la nécessité d'étudier plus avant ces interactions afin de prévenir les impacts à court et peut-être à long terme sur la santé maternelle", concluent les auteurs. Ils rappellent aussi que la vaccination est une technique "sûre et efficace" pour protéger les femmes enceintes de la grippe. Or, moins de 50 % des femmes enceintes y auraient recours selon eux. "Il est impératif que les femmes enceintes dans les villes urbaines, où la grippe et les particules fines sont plus répandues, reçoivent des vaccins et des mesures préventives", estiment-ils. En France, la Haute autorité de santé recommande la vaccination contre la grippe chez les femmes enceintes, quel que soit le trimestre de grossesse, depuis 2012.