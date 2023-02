Sauter le petit-déjeuner endommagerait le système immunitaire

L'ESSENTIEL Les monocytes sont des globules blancs fabriqués dans la moelle osseuse et qui se déplacent dans l'organisme. Ils permettent de lutter contre les infections, les maladies cardiaques et le cancer.

Lorsque les souris n’ont pas pris de petit-déjeuner, 90 % de leurs monocytes ont disparu de leur circulation sanguine et sont retournées dans la moelle osseuse pour hiberner.

Après avoir jeûné, les rongeurs ont recommencé à manger normalement, cela a provoqué une modification des monocytes qui étaient plus inflammatoires.

Certains disent qu’il s’agit du repas le plus important de la journée. C’est pourquoi ils ne ratent jamais le petit-déjeuner. D’autres personnes le sautent, car ils manquent d’appétit au réveil. Problème : rester à jeun durant la matinée pourrait déclencher une réponse dans le cerveau qui affecte négativement les cellules immunitaires. C’est ce qu’ont révélé des scientifiques de l'Icahn School of Medicine de Mount Sinai (États-Unis) dans une étude parue dans la revue Immunity.

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a tenté de mieux comprendre comment un jeûne relativement court de quelques heures seulement et un jeûne de 24 heures affecte le système immunitaire. Ils ont réalisé une expérience sur deux groupes de souris. Le premier groupe a pris un petit-déjeuner juste après s’être réveillé et le reste des rongeurs n’a rien mangé après avoir dormi. Les auteurs ont prélevé des échantillons de sang dans les deux groupes au moment où les souris se sont réveillées, puis quatre et huit heures plus tard.

Sans petit-déjeuner, 90 % des monocytes disparaissent de la circulation sanguine

Au début de l’expérience, toutes les souris avaient la même quantité de monocytes. Après avoir analysé les échantillons, les chercheurs ont noté, chez les souris étant restée à jeun, une différence dans le nombre de monocytes, qui sont des globules blancs fabriqués dans la moelle osseuse et qui se déplacent dans l'organisme. Les monocytes sont essentiels dans la lutte contre les infections, les maladies cardiaques et le cancer.

Selon les données, après quatre heures, 90 % des monocytes des souris faisant partie du groupe à jeun avaient disparu de leur circulation sanguine et leur nombre a encore diminué après huit heures. En revanche, le nombre de monocytes des rongeurs ayant mangé au réveil n’a pas été affecté.

Chez les souris à jeun, les scientifiques ont découvert que les monocytes retournaient dans la moelle osseuse pour hiberner. En outre, la production de nouvelles cellules dans la moelle osseuse a diminué. Les monocytes de la moelle osseuse, qui ont généralement une courte durée de vie, ont considérablement changé. En clair, ils ont survécu plus longtemps du fait de leur séjour dans la moelle osseuse et ont vieilli différemment des monocytes restés dans le sang.

Une augmentation du niveau d'inflammation qui nous rend vulnérables aux infections

Les auteurs ne sont pas arrêtés là, ils ont continué à faire jeûner les souris jusqu'à 24 heures, puis ont réintroduit petit à petit de la nourriture. Les cellules qui se cachaient dans la moelle osseuse sont revenues dans la circulation sanguine en quelques heures. Cela a entraîné une augmentation du niveau d'inflammation. Au lieu de protéger le corps contre l'infection, ces monocytes modifiés étaient plus inflammatoires, rendant l'organisme moins résistant à la lutte contre l'infection.

D’après l’équipe, le jeûne provoque une réponse au stress dans le cerveau et cela déclenche instantanément une migration des globules blancs du sang vers la moelle osseuse, puis de nouveau vers la circulation sanguine peu après la réintroduction de nourriture. "Comme ces cellules sont très importantes pour d'autres maladies comme les maladies cardiaques ou le cancer, il est essentiel de comprendre comment leur fonction est contrôlée", a conclu Filip K. Swirski, auteur des recherches, dans un communiqué.