Vous ne prenez jamais de petit-déjeuner ? Vous êtes sans doute stressé

Après être sorti du lit, certains vont directement dans leur cuisine pour préparer leur petit-déjeuner et faire le plein d’énergie. D’autres sont incapables de manger quoi que ce soit le matin. On dit souvent que ce manque d’appétit au réveil est une habitude alimentaire. Mais selon la nutritionniste Cara Rose, la principale raison pour laquelle on n'a pas faim après s’être levé est liée au mode de vie.

Le stress peut "retarder ou réduire les hormones de l'appétit"

"Se réveiller sans appétit pourrait signifier que vous êtes sous l'emprise du cortisol, qui agit comme une hormone du stress. Lorsque nous dormons, notre corps est dans une phase de jeûne nocturne où il doit utiliser les réserves de glucose stockées dans le foie afin de maintenir l'équilibre de la glycémie. Cela ne dure qu’environ huit heures, et une fois que ces réserves sont épuisées, nos glandes surrénales libèrent des hormones telles que le cortisol, qui aident à manipuler la glycémie pour nous permettre de tenir le coup", a expliqué la spécialiste au magazine Stylist UK.

Selon Natalie Burrows, coach en nutrition, le stress peut "retarder ou réduire les hormones de l'appétit", en particulier s'il s'agit d'un stress chronique. "Le cortisol nous aide à nous lever et à démarrer la journée, mais ironiquement, le stress chronique (où il y a eu une forte demande de cortisol pendant une période prolongée) peut entraîner une réduction de la production de cortisol le matin, ce qui peut avoir un impact sur l'appétit et les niveaux d'énergie."

Manque d’appétit au réveil : des niveaux plus élevés de mélatonine en cause

D’après les expertes, le stress chronique n’est pas le seul facteur qui nous empêche de prendre un petit-déjeuner. "La réduction de l'appétit matinal peut également signaler des niveaux plus élevés de mélatonine pendant une période plus longue. (…) La mélatonine est l’hormone du sommeil et elle fonctionne selon un 'schéma de décalage' alternatif à celui du cortisol. Lorsque nous nous réveillons, il peut s'écouler une ou deux heures avant que la mélatonine ne soit à un niveau suffisamment bas pour que nous nous sentions bien quand on mange et boit", a expliqué Natalie Burrows. Elle a ajouté que la mélatonine pouvait être à l’origine des nausées au réveil.