Stress : comment les animaux de compagnie peuvent nous aider au quotidien ?

L'ESSENTIEL Un foyer français sur deux possède au moins un animal de compagnie, selon les statistiques du Ministère de l'Agriculture.

Les chats sont les plus présents dans les foyers français d’après une enquête de l’institut d’études et de conseils Kantar d’avril 2022.

Une nouvelle étude montre combien les relations entre les humains et leurs animaux de compagnie sont riches et complexes... En effet, s’il est communément admis et scientifiquement prouvé que les animaux de compagnie sont bons pour les humains, Ece Beren Barklam, une étudiante en psychologie, a découvert que ce lien était tout sauf simple.

Pandémie de Covid-19 : les animaux de compagnie ont amélioré le moral

Dans le cadre de son doctorat, la scientifique a en effet cherché à savoir si le fait de posséder un animal de compagnie était lié à un meilleur bien-être mental pendant la pandémie de Covid-19 et quel rôle les caractéristiques individuelles des personnes, telles que la résilience, jouent dans la relation entre la possession d'un animal de compagnie et une santé mentale positive ou négative. Ses résultats, publiés dans la revue Anthrozoös sont surprenants.

Dans l'ensemble, l'étude a bien montré que les animaux de compagnie avaient eu un effet positif sur la vie de leurs propriétaires pendant la pandémie. Une plus grande exposition à l'animal - par exemple en le promenant ou en jouant avec lui plus souvent - était liée à une meilleure santé mentale. Les propriétaires qui passaient plus de temps à interagir avec leur animal pendant cette période se disaient notamment plus heureux que les autres.

Ne pas donner plus de considération à son animal qu'à son entourage

Mais l’étude a également porté sur le degré d'attachement émotionnel du propriétaire à son animal et a révélé qu'un attachement malsain était lié à une moins bonne santé mentale, tandis qu'un attachement sain améliorait le bien-être des personnes ayant une faible résilience. En psychologie, la résilience est la capacité à surmonter les chocs traumatiques, d'après le dictionnaire Le Robert.

"Lorsque le propriétaire considère que son animal de compagnie est plus important que les personnes de son entourage, l'étude a révélé qu'il était plus seul, plus malheureux et moins résilient. Ils ont également obtenu des résultats inférieurs en ce qui concerne le bien-être mental général. Ce type d'attachement peut refléter un lien malsain, où le propriétaire traite son animal comme s'il avait des motivations et des traits humains, ce qui pourrait être une sorte d'anthropomorphisme", explique Ece Beren Barklam.

Dans le cadre de son doctorat, Ece Beren Barklam mène actuellement une deuxième étude à Londres visant à déterminer comment les animaux de compagnie et les interactions homme-animal influent sur les relations romantiques, les amitiés et le bien-être.

Que l'on ait ou non un animal de compagnie, il est possible de participer à la deuxième étude.