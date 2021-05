Les animaux de compagnie aident les enfants à dormir

L'ESSENTIEL Jusqu’à 75% des ménages qui ont des enfants possèdent au moins un animal de compagnie.

Pour les chercheurs, les enfants considèrent leur animal comme un ami proche et les avoir près d’eux les rassurent.

Chez certains enfants, trouver le sommeil peut s’avérer être un parcours du combattant. Les angoisses, la crainte du monstre sous le lit, la peur du noir, les cauchemars… Les raisons de mal dormir sont légion. Des chercheurs canadiens semblent avoir trouvé une parade pour aider les enfants à mieux dormir. Selon eux, dormir avec un animal domestique permet aux plus jeunes d’atténuer leurs craintes nocturnes. Ils ont présenté leurs résultats le 30 avril dans la revue Sleep Health.

Des mesures objectives et subjectives

Les chercheurs rappellent que jusqu’à 75% des ménages qui ont des enfants possèdent au moins un animal de compagnie. Parmi eux, entre 30% et 50% des adultes et enfants partagent régulièrement leur lit avec leur compagnon à poil. “Malgré ces taux élevés, peu d’études ont examiné l’effet du sommeil partagé animal-humain chez les enfants”, ont noté les scientifiques canadiens de l’université de Concordia qui ont mené la recherche.

Cette étude a comparé le sommeil des enfants avec les animaux de compagnie avec celui d'enfants qui n'en ont pas. Pour cela, les chercheurs ont analysé 188 enfants, âgés de 11 ans à 17 ans. Ces derniers ont été classé en trois groupes : ceux qui ne dorment jamais avec des animaux, ceux qui dorment parfois avec leur bête et ceux qui le font fréquemment. Leurs parents ont, quant à eux, répondu à des questionnaires pour évaluer le sommeil de leur bambin. Pour mesurer objectivement le sommeil, les chercheurs ont équipé les jeunes volontaires d’un polysomnographe (PSG) pendant une nuit et d'un actigraphie pendant deux semaines. Cela a permis d’enregistrer leurs ondes cérébrales, leur taux d'oxygène dans le sang, leur fréquence cardiaque, leur respiration et les mouvements des yeux et des jambes. Enfin, ils devaient tenir un journal de sommeil pendant une quinzaine de jours.

Les animaux de compagnie, des amis proches

Les résultats ont révélé que les enfants dormant aux côtés de leur animal de compagnie ont une meilleure qualité de sommeil. Ce résultat s’est avéré équivalent entre le groupe qui a témoigné dormir fréquemment avec sa bête et celui qui a estimé ne dormir que parfois avec leur animal de compagnie. Selon les auteurs de l’étude, cela pourrait s’expliquer par le fait que les enfants considèrent leur animal comme un ami proche et que les avoir près d’eux les rassurent.

“Dans l'ensemble, ces résultats préliminaires suggèrent que le partage du lit avec des animaux domestiques ne peut pas nuire au sommeil des enfants et des adolescents, ont conclu les chercheurs. Il est possible que la pratique soit positive ou négative en fonction de la force de l'attachement à l'animal, de la présence d'anxiété ou de problèmes de sommeil, de la cohérence de la routine de sommeil ou des caractéristiques de l'animal.” Ces derniers ont ajouté vouloir mener d’autres recherches pour tirer des preuves causales afin de mieux éclairer les recommandations de sommeil.