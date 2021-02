Sommeil : ces 4 aliments aident à s’endormir plus vite et à ne pas se réveiller dans la nuit

La solution a vos insomnies se cache peut-être dans votre assiette. Le sommeil est lié à la mélatonine : cette hormone est produite par l’organisme à la fin de la journée et tout au long de la nuit. Le cerveau la fabrique grâce à la sérotonine, un neurotransmetteur. Pour ce faire, elle a un besoin de tryptophane, un acide aminé. Ce dernier vient principalement de l’alimentation : consommer des aliments qui en sont riches peut aider à trouver plus facilement le sommeil. Nous vous en présentons quelques uns.

La banane

Elle est parfois qualifiée de "somnifère naturel". La banane est riche en tryptophane, en potassium et en minéraux. Certaines insomnies peuvent être liées à une carence en magnésium, or la banane en renferme une grande quantité. Les autres nutriments qu’elle contient participent également à la relaxation musculaire et à la régulation du stress.

Un bol de lait chaud

C’est un remède de grand-mère : boire un verre de lait chaud avant d’aller au lit. Si cela nous aide à mieux dormir, c’est grâce à la forte concentration en tryptophane dans le lait. Vous pouvez aussi y ajouter une cuillère de miel.

Des infusions ou des tisanes

Certaines personnes ont des difficultés à digérer le lait. Dans ce cas, mieux vaut privilégier la tisane ou l’infusion avant de dormir. Le fait de le consommer chaud facilite l’endormissement. L’Institut national du sommeil et de la vigilance explique que boire chaud avant de dormir permet de "favoriser une baisse de la température interne, par un mécanisme d’échange thermique" et cela "déclenche la sudation qui va rafraîchir l’ensemble du corps". Or, l’endormissement est justement associé à une baisse légère de la température corporelle.

Du chocolat noir

Un petit carré de chocolat noir avant de vous coucher peut vous aider à vous endormir : cet aliment sucré est riche en magnésium. D’après une étude parue en 2016, ce nutriment est un élément clé de la régulation de l’horloge biologique. Au fil de la journée, les concentrations en magnésium dans nos cellules varient en fonction du cycle circadien. Avoir des apports suffisants est essentiel pour que le rythme sommeil/éveil soit régulé correctement.

Y-a-t-il des produits à éviter ?

Si l’alimentation peut vous aider à mieux dormir, elle peut aussi vous en empêcher. Pour passer des nuits paisibles, mieux vaut éviter de faire un repas trop riche avant de vous coucher. Cela risque de rendre votre digestion plus difficile, ce qui perturbera votre sommeil. Café, thé, alcool sont aussi à éviter dans les heures qui précèdent le coucher, parce qu’il s’agit de boissons excitantes. Plus globalement, il est important de manger équilibré.

Un bon sommeil passe également par une bonne hygiène de vie : il est important de faire de l’exercice physique, de préférence pas trop tard dans la journée. Enfin, éviter les écrans avant de vous coucher.