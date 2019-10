Sommeil : des astuces pour mieux dormir

Vous faites régulièrement des insomnies ou vous dormez mal tout simplement ? Il faut peut-être vous débarrasser de certaines mauvaises habitudes. Alimentation, écrans, heure du coucher, exercice physique : pour mieux dormir, tout compte !

Se créer une routine et la faire durer

Dans le New York Times, un article recense des conseils pour mieux dormir. D’abord, il faudrait aller se coucher plus tôt, et s’y préparer en avance. Il s’agit de se prévoir un temps plus calme, sans écrans, quelque temps avant le coucher. On peut par exemple marcher tranquillement, faire du yoga ou des exercices de respiration. Faire du sport avant de se coucher permettrait de relâcher les tensions et le stress si l'activité est suffisamment douce. Les entraînements intensifs doivent être pratiqués plus de 4 heures avant le coucher.

Un des autres conseils est de mobiliser ses sens avant le coucher : le goût avec une tisane ou les odeurs avec un diffuseur d’huiles essentielles, cela serait source d'apaisement. En revanche, il faudrait manger au minimum trois heures avant l’heure de coucher, et plutôt un repas léger. Les excitants comme le café, la nicotine ou le sucre doivent être évités.

D’après un site scientifique canadien, il faut entre 18 et 254 jours pour adopter une nouvelle habitude, ce qui donne une moyenne de 66 jours. Pour mieux dormir, il faut répéter encore et encore ces rituels avant le coucher, au bout de deux mois environ, ils devraient devenir des réflexes.

Les écrans sont à bannir

La lumière bleue émise par les écrans des téléphones, des ordinateurs et des tablettes est néfaste pour la vue, mais aussi pour le sommeil. Elle perturbe le cerveau qui la confond avec la lumière du jour et retarde l’endormissement. Pour s’en préserver, il faut cesser d’utiliser des écrans au moins une heure avant de se mettre au lit, et bien sûr ne pas les consulter pendant la nuit. Certains préconisent même d'éteindre le réseau wifi, pour se protégées des ondes électromagnétiques, jugées néfastes voire cancérogènes.

L’insomnie a des conséquences sur la santé

En France, une personne sur 5 souffre d’insomnie chronique. Elle a pour conséquence de nuire aux capacités de concentration et de mémoire, peut augmenter le risque d’accident du travail ou de la route et peut favoriser des maladies comme l’obésité, le diabète ou l’hypertension artérielle.