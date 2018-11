Troubles du sommeil : 2 personnes sur 3 écoutent de la musique pour s’endormir

Bien dormir est essentiel pour être en bonne santé et pour commencer la journée pied au plancher. Une récente étude a testé plusieurs personnes en leur demandant d’effectuer différentes tâches après une nuit de sommeil pour certains et une nuit blanche pour d’autres. Sans surprise, ceux qui n’ont pas dormi étaient moins efficaces que les autres.

Palier le manque de données

Une enquête britannique révèle que la majorité des personnes écoutent de la musique dans l’espoir de lutter contre les troubles du sommeil. L’étude a été menée par des chercheurs de l’Université de Sheffield au Royaume-Uni et publiée dans la revue PLOS ONE.

Face au manque de données collectées sur ce recours à la musique pour mieux s’endormir, les chercheurs ont souhaité étudier ce phénomène pour mieux comprendre et mieux combattre les troubles du sommeil. Cette étude s’est basée sur un sondage en ligne sur les habitudes de sommeil, les musiques écoutées au moment de dormir et les réponses en texte ouvert sur les éléments qui favorisent le sommeil. Il s’agit de la première enquête à grande échelle sur les bienfaits de la musique dans l’endormissement.

La musique stimule le sommeil et bloque les perturbateurs, selon les sondés

Au total, 62% des 651 personnes sondées ont déclaré écouter de la musique pour les aider à dormir, décrivant 14 genres musicaux regroupant 545 artistes. Même les personnes qui ont répondu ne pas souffrir de troubles de sommeil ont déclaré écouter de la musique pour s’endormir. Parmi les réponses invoquées pour justifier l’écoute de la musique, les personnes sondées expliquent que la musique bloque un stimulus interne ou externe perturbant leur endormissement.

Les auteurs estiment que cette enquête, "la plus grande jamais réalisée" sur le sujet, permet de comprendre pourquoi les personnes sondées écoutent de la musique avant de s’endormir. De plus, les questions ouvertes sur les raisons de cette habitude ont permis aux chercheurs d’étudier "les motivations qui poussent les gens à rechercher la musique comme aide au sommeil et les raisons pour lesquelles tant la trouvent efficace. Elles révèlent de multiples facteurs allant au-delà de la relaxation : masquage auditif, habitude, passion pour la musique et distraction mentale."

Les auteurs notent cependant que cette étude ne s’appuie que sur des réponses auto-déclarées. Cette limite n’a donc pas permis aux chercheurs de tirer des conclusions sur les effets physiologiques et psychologiques de la musique sur l’endormissement. Néanmoins, l'étude montre que de nombreuses personnes écoutant de la musique sont convaincues qu'elle les aide à dormir.