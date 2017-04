Ondes lentes

Sommeil : pourquoi les seniors n'arrivent plus à fermer l'oeil

En vieillissant, le cerveau ne produit plus les ondes lentes favorisant l'entrée dans le sommeil profond, ce qui induit sommeil plus léger et une mémoire moins vive.

Le sommeil profond agit comme la fontaine de jouvence pour notre cerveau. Dans Neuron, des chercheurs de l'université de Californie à Berkeley (Etats-Unis) affirment que sombrer dans les bras de Morphée allonge l’espérance de vie en bonne santé.

Seul bémol : en vieillissant les réveils nocturnes pour une virée toilettes, et l’apparition de troubles du sommeil perturbe ces nuits salvatrices. Ne pouvant plonger dans un sommeil profond, les seniors sont plus à risques de pertes de mémoire et de désordres mentaux et physiques. « Quasiment toutes les maladies qui nous tuent à la fin de notre vie entraîne un manque de sommeil », relève Matthew Walker, professeur de psychologie et de neurosciences à Berkeley. En effet, la maladie d’Alzheimer, les pathologies cardiovasculaires, l’obésité ou encore le diabète entretiennent un lien étroit avec la privation de sommeil.



Un sommeil profond qui s'éloigne

Une détérioration du sommeil qui touche aussi bien la quantité de sommeil que les différents cycles de ce dernier. A partir de 30 ans, le sommeil léger prend le pas sur le sommeil profond. Et selon les études analysées par l’équipe du Pr Walker, cette perturbation est liée à la destruction progressive de la région cérébrale responsable de la production des ondes lentes.

Au cours de la jeunesse, ces ondes et les fuseaux de sommeil (signe d’un sommeil de bonne qualité) favorisent le passage de l’information de l’hippocampe au cortex préfrontal afin de consolider la mémoire et stocker ces souvenirs. « Malheureusement, ces deux types d’ondes diminuent considérablement en vieillissant, et nous découvrons maintenant que ce déclin est lié aux déclin cognitif », indique Joseph Winer, l’un des auteurs de l’étude.