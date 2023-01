Stress : le soupir cyclique est plus efficace que la méditation pour le réduire

L'ESSENTIEL Dans les périodes de détresse psychologique, la respiration est un outil pour se détendre rapidement, en améliorant l’oxygénation du sang.

Passer par de courtes périodes de stress est normal, néanmoins, si l'anxiété est persistante et intense, il vaut mieux consulter un professionnel de santé.

Depuis septembre 2021, un numéro vert permet de joindre des professionnels de la psychiatrie 24h/24 : le 3114.

Une équipe de chercheurs de l'université de Stanford a découvert des preuves que les personnes qui se livrent à un exercice de respiration appelé soupir cyclique obtiennent une plus grande réduction du stress que celles qui se livrent à la méditation de pleine conscience. Leurs résultats ont été publiés dans un article paru le 10 janvier dans la revue Cell Reports Medicine.

Stress : quel type d'exercice de respiration est le plus efficace ?

De précédentes recherches ont montré que même si le stress peut parfois avoir une influence positive, par exemple lorsqu'il incite les personnes à faire des choses qu'elles savent qu'elles doivent faire, le plus souvent, il est considéré comme néfaste car il peut entraîner des problèmes de santé tels que l'hypertension. Ainsi, des techniques de relaxation ont été développées pour aider chacun à réduire son stress sans avoir recours aux médicaments. L'une de ces techniques est la méditation de pleine conscience, au cours de laquelle une personne tente de se détendre en se plaçant dans l'instant et en se dégageant de ses pensées pendant un certain temps. D'autres techniques impliquent des exercices de respiration. Dans cette nouvelle étude, les chercheurs ont comparé trois types d'exercices de respiration et de méditation de pleine conscience pour évaluer leur efficacité.

Les trois types d'exercices de respiration testés comprenaient le soupir cyclique, dans lequel les expirations sont plus longues et plus prononcées que les inspirations ; la respiration en boîte, une technique de respiration lente et profonde dans laquelle la respiration et le maintien sont effectués pendant la même durée ; et l'hyperventilation cyclique, dans laquelle les inspirations durent plus longtemps que les expirations.

90 % des participants ont trouvé l'expérience positive sur leur bien-être

Les recherches pour cette étude ont été menées en ligne pendant la pandémie lorsque le stress était inhabituellement élevé pour la plupart d’entre nous. 114 volontaires ont pratiqué l'un de ces exercices réducteurs de stress pendant cinq minutes chaque jour pendant un mois au moment de leur choix. Chaque participant a tenu un journal du stress pour évaluer l'efficacité de ses activités de réduction du stress.

Les chercheurs ont constaté que 90 % des volontaires ont déclaré trouver que cette expérience leur avait apporté des sentiments positifs. Ils ont également observé que les participants utilisant des exercices de respiration présentaient une plus grande réduction du stress que ceux qui pratiquent la méditation de pleine conscience. Enfin, ils ont aussi remarqué que ceux qui soupiraient cycliquement rapportaient les plus grandes réductions de stress par rapport aux autres techniques de respiration. "La respiration contrôlée influence directement la fréquence respiratoire, ce qui peut provoquer des effets calmants physiologiques et psychologiques plus immédiats (...)", détaillent-ils dans leurs écrits.