Stress : les transports en commun nuisent à notre santé mentale

L'ESSENTIEL En 2017, 74 % des employés, soit 18,1 millions de personnes, déclarent utiliser leur voiture pour rejoindre leur lieu de travail.

Seuls 2 % des actifs vont au travail en deux-roues motorisés.

Les adultes prenant les transports publics sont aussi plus susceptibles de souffrir d’un burn-out.

En France, 16 % des salariés, soit 3,9 millions d’actifs, utilisent les transports collectifs pour se rendre au travail, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Mais, en Île-de-France et dans les communes à proximité de la région parisienne, ils sont 50 % à les emprunter. Dans le reste du pays, 8 % y ont recours.

Le bus est le transport le plus anxiogène

La prise quotidienne des transports en commun n’est pas sans risques pour la santé. Selon une étude, parue par l'Office for National Statistics et relayée par Le Figaro, les travailleurs qui les empruntent tous les jours risquent de voir une dégradation de leur santé mentale. Plus précisément, les employés qui prennent les transports publics pour aller au travail sont trois fois plus stressés que ceux qui y vont à pied, en vélo ou en voiture. D’après l’enquête, le bus est le moyen de locomotion qui génère le plus de stress chez les usagers réguliers.

Transports en commun : plus le trajet est long, plus le stress augmente

Les utilisateurs ont déclaré que leur anxiété augmentait et avait un impact direct sur leur bien-être lorsque le trajet était long. Parmi les conditions provoquant le stress, on retrouve les perturbations (retards ou annulations), les incivilités, les transports bondés et le sentiment d’insécurité. L’anxiété provoquée par les transports collectifs peut avoir des effets négatifs sur le système immunitaire et augmenter le risque de développer des infections et des maladies cardiaques.