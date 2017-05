Pas plus de 60 minutes

Transports en commun : plus c’est long, moins c’est bon pour la santé

Les travailleurs qui passent plus d’une heure dans les transports en commun sont plus stressés, plus déprimés, et souffrent plus d’obésité.

Plus écologiques, (souvent) plus rapides, plus sûrs… Les transports en commun sont parfois très pénibles, mais ont quelques avantages. Leurs usagers marchent un peu plus que leurs homologues conducteurs, et sont ainsi en meilleure santé : IMC plus faible, moins de masse grasse, donc moins de risques de maladies cardiovasculaires, entre autres. Ils auraient même un meilleur moral.

Oui, mais… Comme toutes les bonnes choses, il ne faut pas en abuser. Tous ces bienfaits s’amenuisent lorsque le temps de transport dépasse les 60 minutes. C’est ce que révèle une étude réalisée sur plus de 34 000 travailleurs britanniques, réalisée par des chercheurs de l’université de Cambridge, en collaboration avec VitalityHealth (assureur britannique), RAND Europe et Mercer (deux think tanks américains).





Le trio stress-sommeil-obésité

Les usagers qui mettent plus d’une heure à aller au travail ont ainsi 33 % plus de risques de souffrir de dépression que ceux dont les différents changements prennent moins de 30 minutes. Ils sont également 12 % à se déclarer plus stressés, 46 % à ne pas dormir suffisamment, et les chercheurs ont dénombré 21 % d’obèses supplémentaires.

Ils seraient, en outre, 37 % de plus à s’inquiéter pour des problèmes financiers, et leur productivité est plus faible : par an, les chercheurs estiment qu’ils perdent 7 jours de temps de travail. Une petite pique envoyée aux employeurs, qui sont appelés à s’adapter pour la santé de leurs employés, mais aussi de leur entreprise.