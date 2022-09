Régime : faut-il prendre un bon petit-déjeuner ?

L'ESSENTIEL Par jour, la quantité de calories dont un adulte a besoin en moyenne se situe entre 2.400 et 2.600 calories pour un homme et 1.800 à 2.200 calories pour une femme.

Pour perdre du poids, la balance calorique journalière doit être légèrement négative, c’est-à-dire que le corps dépense plus de calories qu’on lui en fournit en mangeant.

Pour perdre du poids, certains estiment qu’il vaut mieux bien manger le matin et dîner léger. Mais cette croyance est-elle fondée ? Pas vraiment, selon une étude publiée ce vendredi 9 septembre dans la revue Cell. D’après les chercheurs, le moment de la journée où l’apport calorique est le plus élevé n’a pas d’incidence sur la perte de poids.

Trois kilos en quatre semaines…

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont fait suivre un régime alimentaire riche en protéines à une trentaine de participants en surpoids ou obèses. Mais, ceux-ci étaient répartis en deux groupes en fonction du moment où ils devaient manger en plus grande quantité.

Ainsi, un groupe consommait 45 % de son apport quotidien en calories au petit-déjeuner, 35 % au déjeuner et 20 % au dîner. L’autre, en revanche, mangeait 20% de son apport en calories au petit-déjeuner, 35 % au déjeuner et 45 % au dîner. Au bout de quatre semaines, les participants changeaient de groupe.

…même lorsque le dîner est copieux

Résultat : les chercheurs ont observé qu’il n’y avait pas de différence de perte de poids et de dépenses énergétiques entre les deux groupes. Autrement dit, qu’importe le moment où l'apport calorique était le plus important, cela n’avait pas d’incidence sur la perte de poids des participants. En moyenne, ils avaient tous perdu - dans les deux groupes - trois kilos en quatre semaines.

Néanmoins, comme les participants ont tous essayé les deux groupes, ils notent une différence : lorsqu’ils prenaient un petit-déjeuner copieux, leur sentiment de satiété durait plus longtemps. “Leur appétit était mieux contrôlé les jours où ils prenaient un petit-déjeuner plus copieux et (ils) se sentaient rassasiés pendant le reste de la journée”, explique Alexandra Johnstone, autrice principale de l’étude.

Pour perdre du poids efficacement, l’idéal est d’allier son régime alimentaire à la pratique d’une activité physique régulière. À noter que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. Et de marcher au moins 10.000 pas par jour.