Grippe : la vaccination recommandée pour tous les enfants dès 2 ans

L'ESSENTIEL La grippe est responsable en moyenne d’environ 9.000 décès chaque année.

La vaccination antigrippale est recommandée aux personnes qui présentent un risque de forme sévère de la maladie, car elles ont plus de 65 ans ou des comorbidités. Elle est aussi conseillée aux professionnels en contact régulier et prolongé avec les individus à risque.

La vaccination contre la grippe est déjà recommandée chez les enfants de 6 mois à 17 ans dans plusieurs pays comme le Royaume-Uni, l’Espagne ou encore l’Autriche.

Alors que l’épidémie de la grippe connaît un nouveau rebond en ce début février 2023, la Haute Autorité de Santé (HAS) vient de rendre son avis sur la vaccination des enfants. L’institution recommande qu’elle soit désormais proposée aux "enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus".

Le vaccin contre la grippe recommandé pour les enfants, mais pas obligatoire

Saisie par la Direction générale de la santé en janvier 2022, la HAS a analysé les différentes études menées sur la vaccination des enfants contre la grippe ces dernières années. Les résultats montrent une bonne efficacité des produits anti-grippaux chez les 2 à 17 ans : 78 % pour les vaccins vivants atténués et 64 % pour les vaccins inactivés. Les données européennes et mondiales confirment par ailleurs leur sécurité chez les plus jeunes.

L’institution a ainsi décidé de préconiser "la vaccination contre la grippe saisonnière soit intégrée au calendrier vaccinal pour être proposée chaque année aux enfants sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus, sans la rendre obligatoire".

L’objectif de cet avis est de "limiter la diffusion et l’impact de la grippe sur la population", explique la HAS dans son communiqué du 9 février 2023. En effet, elle note que les patients de moins de 15 ans, et plus particulièrement ceux de 2 à 5 ans, sont nombreux en consultation (9 % pour les moins de 2 ans, 19 % pour les 2-5 ans, 15 % pour les 6-14 ans) et aux urgences (14 % pour les moins de 2 ans, 23 % pour les 2-5 ans, 15 % pour les 6-14 ans) alors qu’ils ne représentent que 2 %, 5 % et 11 % de la population respectivement. Autre avantage : leur vaccination permettrait aussi de lutter contre la diffusion de la maladie auprès des personnes à risque.

Grippe : privilégier la vaccination par voie intranasale pour les enfants

Cinq vaccins contre la grippe disposent actuellement des autorisations nécessaires pour être administrés à des enfants : Fluarix Tetra®, Vaxigrip Tetra®, Influvac Tetra®, Fluenz Tetra®, Flucelvax®. Ils peuvent être tous utilisés. Toutefois, la HAS préconise en priorité le vaccin par voie intranasale Fluenz Tetra®. "Ce mode d’administration plus simple (pulvérisation dans le nez) devrait en effet être mieux accepté par les enfants et leurs parents", estime l’organisation.

Pour la HAS, il serait préférable que les vaccins contre la grippe saisonnière pour les enfants de 2 à 17 ans soient remboursés "afin que tout parent qui le souhaite puisse faire vacciner son enfant contre la grippe sans frein financier".