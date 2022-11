Vaccination : les pharmaciens peuvent désormais vous faire ces injections

L'ESSENTIEL Les injections en pharmacie seront réservées aux patients de plus de 16 ans.

La campagne de vaccination 2022-2023 contre la grippe a commencé le 18 octobre 2022.

Vaccins contre le papillomavirus, la coqueluche, l’hépatique A et B… plus besoin d’aller chez son médecin pour se faire vacciner. Il est désormais possible de le faire en pharmacie.

La vaccination en pharmacie facilite le parcours du patient

Selon le site de l'Ordre des pharmaciens, "en addition des vaccins contre la grippe saisonnière qu’ils administrent déjà, les pharmaciens habilités sont autorisés à administrer, sur prescription médicale du produit, les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, les papillomavirus humains, les infections invasives à pneumocoque, les virus de l’hépatite A et B, les méningocoques de sérogroupes A, B, C, Y et W et contre la rage".

Le but de ce changement est de soulager les médecins et d'augmenter la couverture vaccinale des adultes. Ils peuvent être en effet découragés par l’attente chez le médecin pour avoir une ordonnance et revenir se faire vacciner, indique France Info.

En pharmacie, chaque vaccination sera facturée 7,50 euros. Une ordonnance est encore nécessaire mais dans les prochains mois, si le Parlement donne son feu vert, les pharmaciens pourront également prescrire les vaccins.

Les filles comme les garçons peuvent se faire vacciner contre le papillomavirus

"Les plus importants dans les vaccins sur prescription, précise Matthieu Saulnier, pharmacien, à France Info sont le papillomavirus, tous les vaccins de rappel tétanos, coqueluche, polio, les rappels d'hépatite. Ce sont les principaux qu'on voit au quotidien".

En ce qui concerne le vaccin contre le papillomavirus (HPV), son efficacité est désormais reconnue. Lorsqu'il est administré avant le début de la vie sexuelle, l'efficacité de la vaccination est proche de 100 %.

En France, il est recommandée depuis 2007 pour toutes les jeunes filles. Depuis le 1er janvier 2021, les garçons peuvent aussi être vaccinés.