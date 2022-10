Vaccin anti-Covid : le sport peut augmenter son efficacité

L'ESSENTIEL En France, 79 % de la population (soit 53,7 millions de personnes) est considérée comme entièrement vaccinée, selon les chiffres du ministère de la Santé.

Dans le monde, un adulte sur quatre ne pratique pas une activité physique aux niveaux recommandés.

Les personnes âgées de 18 à 64 ans devraient consacrer au moins 150 à 300 minutes par semaine à une activité physique d’intensité modérée.

Une activité physique régulière peut augmenter l'efficacité des vaccins contre le Covid-19, selon une nouvelle étude publiée en ligne dans le British Journal of Sports Medicine. Le niveau de protection contre les infections graves augmentent parallèlement à la quantité d'activité physique effectuée, réduisant le risque d'hospitalisation, de soins intensifs, de ventilation assistée ou de décès.

Des précédentes recherches avaient déjà étudié les effets de l'activité physique sur la vaccination contre diverses maladies, dont l’amélioration de la réponse immunitaire du corps. Désormais, on sait que cela s’applique également au Sars-CoV-2, le virus responsable du Covid-19.

Covid-19 : des risques d'hospitalisation réduits de 26 % pour les plus sportifs

Pour parvenir à cette découverte, les chercheurs ont analysé les résultats des tests Covid de près de 200.000 personnes entre mi-février et fin octobre 2021. Tous vivaient en Afrique du Sud et avaient été entièrement vaccinés avec le vaccin anti-Covid-19 "Ad26.COV2.S" du laboratoire Janssen. Ils ont été divisés en trois groupes, selon leur niveau d’activité physique : 53.771 participants ayant de faibles niveaux d'activité physique (moins de 60 minutes par semaine), 62.721 avec des niveaux moyens (entre 60 et 150 minutes par semaine) et 79.952 avec des niveaux élevés (150 minutes et plus).

L'efficacité du vaccin contre le Covid-19 chez les personnes entièrement vaccinées dans la catégorie de faible activité physique était de 60 %. En d'autres termes, le risque d'hospitalisation a été réduit de 60 % dans ce groupe. Elle l'a été de 72 % pour les personnes du groupe d'activité physique moyenne et de 86 % pour celles de la catégorie "élevée". Chez ces participants vaccinés, les plus sportifs ont donc eu des risques d'hospitalisation réduits de 26 % par rapport aux moins sportifs.

150 à 300 minutes d'activité physique par semaine sont recommandées

"Les résultats suggèrent une possible dose-réponse où des niveaux élevés d'activité physique étaient associés à une plus grande efficacité du vaccin", écrivent les auteurs de l’étude. "Cela confirme les recommandations de l'OMS pour une activité physique régulière, à savoir que 150 à 300 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine ont des avantages significatifs pour la santé dans la prévention des maladies graves", ajoutent-ils. "Les messages de santé publique devraient encourager l'activité physique comme un moyen simple et rentable d'améliorer l'efficacité des vaccins pour atténuer le risque de Covid grave nécessitant une hospitalisation", concluent-ils.

Cependant, cette recherche n’est qu’une étude observationnelle. Les résultats ne peuvent donc pas être généralisables à d'autres populations, à d’autres variants du coronavirus ou à d’autres types de vaccin anti-Covid-19, reconnaissent les chercheurs.

La manière exacte dont l'activité physique améliore la vaccination n'est pas encore entièrement comprise et d’autres études sont encore nécessaires pour approfondir cette découverte. Selon les chercheurs, les mitochondries pourraient avoir un rôle particulièrement important. Car l'activité physique aide à maintenir la qualité des mitochondries et facilite la réparation ou l'élimination des mitochondries endommagées ainsi que la croissance de nouvelles.