Grippe saisonnière : un super vaccin capable de combattre 20 souches différentes

L'ESSENTIEL La grippe saisonnière est une infection virale aiguë provoquée par un virus grippal.

Il existe 3 types de grippe saisonnière : A, B et C.

“Au niveau mondial, ces épidémies annuelles [de grippes saisonnières] sont responsables d’environ 5 millions de cas de maladies graves, et 290.000 à 650.000 décès, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). La vaccination contre la grippe est surtout efficace lorsque les virus vaccinaux correspondent bien aux virus en circulation. Parce que les virus grippaux évoluent constamment, le Système mondial OMS de surveillance de la grippe et de riposte (GISRS) (...) surveille les virus grippaux qui circulent chez l’homme et actualise deux fois par an la composition des vaccins grippaux”. Mais ce travail pourrait bientôt être évité, grâce à un vaccin capable de combattre 20 souches différentes du virus.

Un vaccin capable de combattre 20 souches de la grippe saisonnière

Des chercheurs américains ont mis au point ce super vaccin à ARNm. Pour l’instant, il est à l’état de version expérimentale. Ils détaillent les résultats de leurs essais cliniques dans la revue Science. Sur les animaux, il a été prouvé que ce sérum réduisait les symptômes de la maladie et protégeait de la mort et ce, même lorsque les animaux étaient exposés à des souches de grippe différentes de celles utilisées pour fabriquer le vaccin.

"L'idée est de développer un vaccin qui donnera aux gens une mémoire immunitaire avec diverses souches de grippe pour qu’il y ait beaucoup moins de maladies et de décès lors de la prochaine pandémie de grippe", explique Scott Hensley, principal auteur de cette étude.

Un vaccin à ARNm contre la grippe comparable à ceux contre la Covid-19

Pour que leur produit soit aussi efficace, les scientifiques y ont intégré des immunogènes - une molécule qui participe à la formation d’anticorps - de toutes les souches connues de la grippe. Mais les chercheurs préviennent que l'immunité conférée par le vaccin n’empêche pas toutes les infections virales de la grippe. Celui-ci "serait comparable aux vaccins à ARNm du Sars-CoV-2 de première génération, qui ciblaient la souche originale du coronavirus, indique Scott Hensley. Contre les variants ultérieurs comme Omicron, ces vaccins originaux n'ont pas totalement bloqué les infections virales, mais ils ont continué de fournir une protection durable contre les [formes graves] de la maladie et la mort."

Quand le vaccin est administré, les cellules produisent des copies d'une protéine clé du virus de la grippe, la protéine hémagglutinine, pour les vingt sous-types d'hémagglutinine de la grippe, de H1 à H18 pour les virus de la grippe A et deux autres pour la grippe B. "Pour un vaccin conventionnel, immuniser contre tous ces sous-types serait un défi majeur, mais avec la technologie de l'ARNm, c'est relativement facile", précise Scott Hensley.

Des niveaux élevés d’anticorps contre les 20 souches de la grippe avec le vaccin

Ainsi, lors de leur essai clinique, les chercheurs ont observé que les souris avaient des niveaux élevés d'anticorps contre les 20 souches de la grippe après l’injection du sérum. Et ceux-ci sont restés élevés pendant au moins quatre mois.

Actuellement, les chercheurs mènent des essais cliniques sur des humains. À terme, l’objectif serait de pouvoir commercialiser ce vaccin et ainsi mieux protéger les populations contre les épidémies de grippe saisonnières. En France, 2 à 8 millions de personnes sont touchées chaque année selon l'institut Pasteur, et l’excès de mortalité est de 10.000 à 15.000 décès, principalement chez les sujets fragiles.