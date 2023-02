Grippe : les cas repartent à la hausse en France

L'ESSENTIEL Si la circulation du virus a progressé, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France sont pour leur part en phase post-épidémie.

Depuis le début de l’épidémie de grippe 2022 - 2023, 697 cas graves ont été admis en réanimation. Pour ceux pour lesquels l’âge a été renseigné, 7 % avaient entre 0 et 4 ans, 3 % entre 5 et 14 ans, 47 % entre 15 et 64 ans et 42 % avaient 65 ans ou plus. Si la circulation du virus a progressé, la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France sont pour leur part en phase post-épidémie.

La grippe n’a pas dit son dernier mot. Après un mois de baisse, la circulation des virus est repartie à la hausse lors de la 4e semaine de 2023, soit du 23 au 29 janvier. Cette progression est observée dans toutes les tranches d'âge, excepté chez les moins de 5 ans.

Grippe : 10 régions sur 13 toujours en épidémie

Selon les données transmises par Santé Publique France, le taux d’incidence des consultations pour syndrome grippal a grimpé de 13 % pour atteindre 119 personnes touchées par la grippe pour 100.000 habitants. SOS Médecins a aussi observé une légère hausse de la maladie parmi ses consultations (+0,8 %), notamment chez les 5-14 ans et les 15-64 ans.

"Cette augmentation (des cas NDLR) était observée principalement dans trois régions (Auvergne-Rhône- Alpes, Centre-Val-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur). Dans les autres régions métropolitaines, la tendance de l’activité grippe était globalement stable", précise Santé Publique France dans son bilan hebdomadaire. Dans l'Hexagone, dix régions sont toujours en niveau d’alerte "épidémie". Pour les départements d'outre-mer, la Guyane et les Antilles sont toujours dans le rouge, tandis que les indicateurs de la grippe sont revenus à leur niveau de base à Mayotte et à La Réunion.

Grippe : des cas plus nombreux aussi à l’hôpital

À l’hôpital, les nombres de passages aux urgences et d’hospitalisations pour la grippe ont augmenté respectivement de 14 % et de 13 %. Le personnel médical a observé une progression de la part des virus de type B/Victoria qui sont devenus majoritaires. Toutefois, les virus de type A (H3N2) qui étaient jusqu’alors les principaux responsables des cas, continuent de circuler activement.

En revanche, le nombre de décès liés à la grippe a poursuivi sa chute la semaine dernière, avec une part d’activité de 1,2 % (vs 1,5 % en 3e semaine de 2023).

De son côté, la bronchiolite continue de desserrer son étau sur la France. Santé Publique France indique une "stabilisation à un niveau modéré des passages aux urgences et des hospitalisations après passages aux urgences pour bronchiolite chez les enfants de moins de 2 ans en France métropolitaine pour la deuxième semaine consécutive".