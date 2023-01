Il est amputé des deux jambes après avoir attrapé la grippe

L'ESSENTIEL Le sepsis touche près de 50 millions de personnes dans le monde chaque année. Plus de 40% des malades sont des enfants de moins de 5 ans.

En Europe, le sepsis est responsable de près de 700.000 décès en Europe, dont près de 57.000 en France.

Un homme très actif, Levi Dewey profitait pleinement de sa jeunesse lorsqu’il a contracté une grippe et une pneumonie qui ont menacé sa vie. Ayant développé un sepsis, il a perdu ses deux jambes quelques jours avant son 21e anniversaire.

Un sepsis développé après une grippe et une pneumonie

Le jeune Britannique a été hospitalisé au Royal Derby Hospital le 7 décembre 2022, car il présentait des symptômes grippaux et des difficultés respiratoires importantes. Les examens réalisés ont révélé qu’il souffrait d’une grippe de type B et d’une pneumonie à pneumocoques. Malgré sa prise en charge, son état de santé s’est aggravé. Il a développé un sepsis touchant ses jambes.

Auparavant connu sous le nom de septicémie, ce trouble potentiellement mortel se caractérise par un dysfonctionnement d'organes découlant d’une réponse immunitaire dérégulée face à une infection.

La mère de Levi, Lara Dewey a confié à la presse anglaise : "on nous a dits assez tôt que Levi pourrait potentiellement perdre ses jambes et avoir besoin d'une opération, nous étions préparés à ce résultat si cela devait lui sauver la vie".

Le malade a alors été envoyé dans un plus grand hôpital afin de bénéficier d’une ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Il s’agit d’une technique d’assistance respiratoire et/ou cardiaque qui met en place une circulation extracorporelle (CEC).

Le traitement a duré 20 jours - dont 14 où le patient était dans un coma provoqué. Les docteurs ont pu progressivement le soustraire à la machine ainsi qu’au respirateur. Levi a finalement été renvoyé dans l’établissement hospitalier de sa région le 9 janvier dernier.

Sepsis : l’amputation n'a pu être évitée

Mais deux jours après son retour Royal Derby Hospital, Levi a été informé qu'en raison de la gravité du sepsis qu'il avait contracté, il devait subir une amputation sous le genou pour les deux jambes. L'opération a été réalisée le 24 janvier, soit quelques jours avant son 21e anniversaire.

"De toute évidence, cela va changer la vie de tout le monde, mais c'est quelque chose que nous pouvons traverser en famille et nous avons un réseau de soutien tellement fort et positif. Levi a toujours eu un état d'esprit positif et son verre est toujours à moitié plein", a expliqué sa mère au média.

Sa famille a lancé une collecte de fonds pour aider le jeune homme à organiser sa nouvelle vie. Au 27 janvier 2023, la cagnotte est de plus de 75.000 livres, soit 7 fois plus que le montant visé.

"L'argent sera utilisé pour acheter un fauteuil roulant à Levi et pour des améliorations à la maison, y compris des rampes et une douche. Une fois qu'il sera capable de marcher à nouveau, nous envisagerons de lui acheter les meilleurs membres prothétiques possibles en privé et tout autre équipement dont il aura besoin", a précisé Lara Dewey.