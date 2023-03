Grossesse : la Covid-19 augmente le risque de troubles neurodéveloppementaux

L'ESSENTIEL Une étude a révélé que l'infection par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse était liée à un risque plus élevé de troubles neurodéveloppementaux chez les bébés de sexe masculin.

En revanche, ce risque accru de troubles neurodéveloppementaux n'est pas observé chez les bébés de sexe féminin.

Des études plus importantes et un suivi plus long sont nécessaires pour confirmer et comprendre ce risque.

Plusieurs maladies contractées pendant la grossesse augmentent le risque pour les enfants d’avoir des troubles neurodéveloppementaux en grandissant. Les chercheurs de Harvard Medical School et de Massachusetts General Hospital ont voulu déterminer si ce lien se vérifiait également avec la Covid-19. La réponse est oui, mais uniquement chez les garçons.

Covid-19 : les garçons plus à risque de troubles neurodéveloppementaux

Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion, présentée dans JAMA Network Open après avoir examiné les dossiers de 18.355 naissances survenues pendant la pandémie de la Covid-19. 883 bébés (4,8 %) sont nés de femmes contaminées par le coronavirus alors qu’elles étaient enceintes. Parmi eux, 3 % ont reçu un diagnostic de trouble neurodéveloppemental au cours de leurs 12 premiers mois de vie. Le taux n’était que de 1,8 % chez les tout-petits non exposés au SARS‐CoV‐2.

"Après avoir pris en compte la race, l'âge, l'origine ethnique, le statut d'assurance, le type d'hôpital et le statut prématuré, l'équipe a constaté que les bébés de sexe masculin nés de personnes ayant eu une infection par le SARS-CoV-2 pendant la grossesse, étaient presque deux fois plus susceptibles d'être diagnostiqués avec une maladie neurodéveloppementale à 12 mois que ceux nés de femmes non infectées", précise le communiqué des établissements américains. L'effet était plus modeste également lorsque les petits garçons avaient 18 mois : l'infection par la Covid-19 pendant la grossesse était liée à une probabilité 42 % plus élevée d'un diagnostic neurodéveloppemental à cet âge.

Covid-19 et trouble du neurodéveloppement : des recherches supplémentaires nécessaires

Si les garçons sont à risque, les filles ne semblent pas l’être. Les travaux n’ont montré aucun lien entre une contamination à la Covid-19 durant la grossesse et les troubles neurodéveloppementaux chez les bébés féminins.

"Le risque neurodéveloppemental associé à l'infection maternelle par le SARS-CoV-2 était disproportionnellement élevé chez les nourrissons de sexe masculin, ce qui correspond à la vulnérabilité accrue connue des hommes face à des expositions prénatales défavorables", explique le co-auteur principal Andrea Edlow, professeur agrégé d'obstétrique à Massachusetts General Hospital.

Des études plus importantes et un suivi plus long seront nécessaires pour confirmer ou réfuter de manière fiable le risque observé, ajoute le co-auteur principal Roy Perlis, professeur de psychiatrie au sein du même établissement.