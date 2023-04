Grossesse : les produits défrisants peuvent affecter la capacité à concevoir

L'ESSENTIEL Des chercheurs américains rapportent que les produits pour se défriser les cheveux semblent être associés à une légère réduction des chances de tomber enceinte.

L'équipe a constaté que les personnes noires, hispaniques et métisses sont plus susceptibles que les autres groupes ethniques d'utiliser ces produits tôt dans la vie, plus fréquemment et pendant de plus longues durées, au détriment de la santé reproductive.

Les chercheurs affirment que la pression sociétale pour se conformer aux normes de beauté eurocentrées contribuent souvent à l'utilisation disproportionnée de ces produits de beauté toxiques par les personnes de couleur.

De nouvelles recherches, publiées dans l'American Journal of Epidemiology, suggèrent que les produits pour défriser les cheveux peuvent affecter négativement la capacité d'une femme à enfanter. Les chercheurs de la Boston University School of Public Health (BUSPH) à l’origine de l’étude, rapportent que ces produits semblent être associés à une légère réduction des chances de tomber enceinte.

Cosmétiques : de nombreux produits chimiques causent des problèmes de fertilité

L'équipe a constaté que les personnes noires, hispaniques et métisses sont plus susceptibles que les autres groupes ethniques d'utiliser ces produits tôt dans la vie, plus fréquemment et pendant de plus longues durées. Cependant, il convient de noter que les résultats de l'étude n'ont pas indiqué si la quantité de produits chimiques utilisés à chaque dose pouvait impacter les chances de conception.

Financée par les Instituts nationales de la santé américains, la recherche s'appuie sur les données des travaux américains PRESTO (USPH-based Pregnancy Study Online). 11.274 participants ont fourni des informations sur plusieurs aspects de l'utilisation des défrisants entre 2014 et 2022. Elle confirme un nombre croissant de recherches établissant un lien entre les problèmes de santé reproductive et l'exposition à des produits chimiques toxiques ou perturbateurs endocriniens qui sont courants dans les produits de beauté. Les phtalates, les phénols et les parabènes ne sont que quelques-unes des substances qui contribuent potentiellement à réduire la fécondabilité.

Des disparités ethniques dans l'exposition aux produits toxiques des cosmétiques

Pire encore, les chercheurs expliquent que l'entièreté des ingrédients qui composent les produits défrisants sont rarement affichés sur les étiquettes. Ce qui signifie que davantage de données sont nécessaires pour bien comprendre les mécanismes spécifiques par lesquels les défrisants peuvent affecter la fertilité. Cependant, ce travail souligne toujours les disparités ethniques en jeu en ce qui concerne l'exposition à des produits chimiques toxiques dans les soins de beauté et les conséquences néfastes qui en résultent pour la santé. Les scientifiques affirment que la pression sociétale pour se conformer aux normes de beauté eurocentrées, contribue souvent à l'utilisation disproportionnée de ces produits de beauté toxiques.

"Notre travail souligne l'importance d'élargir la recherche sur les effets sur la santé reproductive de l'utilisation de produits de beauté pour promouvoir la justice environnementale et accroître l'équité en matière de santé", a déclaré l'auteur principal de l'étude, le Dr Lauren Wise, professeur d'épidémiologie au BUSPH, dans un communiqué de presse.