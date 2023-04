Grossesse : un IMC élevé et le tabac allongent le délai pour tomber enceinte

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le fait de fumer et d'avoir un IMC élevé entraîne un délai de conception plus important quand on souhaite avoir un enfant.

Ces deux caractéristiques sont aussi associées à l'arrivée du premier enfant à un âge inférieur que les autres.

De plus, un IMC élevé augmente les risques de fausse-couche et d'infertilité.

Si vous avez des projets de bébé, faites attention à votre poids et à la cigarette. Une étude, publiée dans la revue médicale BMC Medicine en avril 2023, confirme qu’un IMC élevé et le tabagisme allongent le délai de conception.

Un IMC élevé et le tabagisme liés à un temps de conception plus long

Pour explorer les relations entre l'hygiène de vie et la fertilité, les chercheurs ont analysé les dossiers de 84.705 femmes et 68.002 hommes, provenant d’une étude norvégienne. Plusieurs éléments étaient relevés comme la consommation d'alcool et de caféine, l’indice de masse corporelle (IMC), l’âge, les troubles de santé ou encore l’éducation… Par ailleurs, les volontaires répondaient à des questionnaires demandant des informations sur les accouchements précédents, les antécédents médicaux, les traitements contre l’infertilité, le délai de conception ou encore le bien-être mental. De plus, les participants ont dû détailler leur comportement en matière de santé trois et six mois avant la grossesse. Des échantillons de sang ont été obtenus auprès des futurs parents.

Premier constat des scientifiques : en matière de fécondité et de reproduction, il n’y avait pas de différences significatives entre les hommes et les femmes, à l'exception de l'âge des parents à la première naissance. Il était plus élevé chez les hommes.

Cependant, les analyses ont surtout montré qu’un IMC élevé et le tabagisme sont associés à des délais de conception plus longs. Le surpoids est aussi lié à un risque accru de traitement contre l'infertilité et de fausse-couche.

IMC et tabac : un premier enfant plus jeune également

Par ailleurs, le fait de fumer et d'avoir un IMC élevé semblaient aussi liés à un âge plus jeune à la première naissance. "Étant donné que l'âge à la première naissance et le moment de la conception sont positivement corrélés, cela suggère que les mécanismes des résultats de la reproduction sont distincts des mécanismes agissant sur la fécondité", concluent les chercheurs dans leur étude.

Pour l’équipe, l’arrivée du premier enfant à un âge plus jeune chez les personnes fumeuses ou avec un IMC élevé, pourrait s'expliquer par la "responsabilité sous-jacente de l'éducation ou à un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité". Ces deux éléments ont déjà, en effet, été liés à ces comportements.

Les chercheurs ajoutent que leurs travaux pourraient permettre d’apporter des conseils en matière de fertilité plus complets.