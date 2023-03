Grossesse : les 5 changements physiques qui peuvent surprendre

L'ESSENTIEL Le pouls des futures mamans peut augmenter d’environ 10 battements par minute.

"Environ 70 % des femmes enceintes souffrent de gingivite", selon le professeur.

Durant la grossesse, certaines souffrent du mélasma, à savoir une hyperpigmentation cutanée.

Au cours de la grossesse, le corps d’une femme enceinte change rapidement. La plupart des transformations physiques sont temporaires et disparaissent après l’accouchement. Parmi elles, on retrouve le nez de grossesse, qui a récemment surpris de nombreux internautes sur Tiktok. Dans plusieurs vidéos, publiées sur la plateforme et accompagnées du hashtag #PregnancyNose, des femmes montrent que leur nez était gonflé lorsqu’elle portait la vie.

Le nez change de forme

Ce phénomène naturel est parfaitement normal. "Il est dû à l’augmentation significative, durant la grossesse, des niveaux d’hormones, en particulier les œstrogènes. Ces derniers provoquent une dilatation des vaisseaux sanguins dans tout l’organisme. Conséquence : davantage de sang pénètre dans les tissus du nez, qui se dilate et change de forme, paraissant plus gros et plus gonflé", explique Adam Taylor, professeur à l’université de Lancaster et directeur du Centre d'apprentissage de l'anatomie clinique, dans une publication de The Conversation. Il ajoute que ces changements hormonaux peuvent aussi être à l’origine d’une rhinite, qui se manifeste par un écoulement nasal et un nez bouché.

Le cœur devient plus épais

Pendant la grossesse, le cœur subit aussi des modifications. "Votre pouls peut augmenter d’environ 10 battements par minute", indique l’Institut national de santé publique du Québec. Afin de s’adapter à la croissance du bébé et lui faire de la place, le cœur se déplace légèrement dans la cage thoracique. Dans le détail, il est poussé plus haut dans la poitrine. La taille de l’organe est également modifiée. Il devient plus épais. "Le cœur doit en effet travailler beaucoup plus dur à ce moment-là, car le volume de sang qu’il doit pomper dans l’organisme de la femme enceinte et du bébé est beaucoup plus important", précise Adam Taylor.

Grossesse : les gencives sont plus sensibles et les dents peuvent bouger

La santé bucco-dentaire des femmes enceintes change aussi. En raison de la hausse des hormones, les gencives deviennent plus sensibles aux saignements, aux infections et aux lésions. "Environ 70 % des femmes enceintes souffrent de gingivite (une infection bactérienne). Le risque de caries et de dommages dentaires est accru également pendant la grossesse, en particulier chez les femmes souffrant de nausées matinales, car l’acide gastrique peut dissoudre le revêtement protecteur des dents", déclare le professeur britannique.

Durant les neuf mois, certaines futures mamans ont l’impression que leurs dents se déchaussent. Ce phénomène est lié au niveau d’œstrogènes et à l’augmentation d’une hormone appelée "relaxine", qui assouplit les ligaments du corps pour faciliter l’accouchement. "Dans de rares cas, une perte de dents peut effectivement se produire. (…) Les femmes qui ont été enceintes plusieurs fois sont davantage concernées, tout comme les femmes issues de milieux socio-économiques défavorisés. En général, une telle perte de dents durant la grossesse n’est pas uniquement liée à cette période particulière, mais plutôt la conséquence de plusieurs années de mauvaise santé bucco-dentaire", ajoute Adam Taylor.

Des parties du visage peuvent devenir plus foncées

Certaines femmes enceintes souffrent du mélasma pendant la grossesse. Selon le Manuel MSD, il s’agit d’une hyperpigmentation cutanée, qui se traduit par des taches foncées apparaissant au niveau des zones exposées au soleil. En général, cet assombrissement de la peau, due à une surproduction de mélanine, survient autour des yeux, du nez, du menton et de la lèvre supérieure. La peau entourant le mamelon peut également s’assombrir. "Cela pourrait aider les nouveau-nés à mieux identifier le mamelon lors de la tétée. (…) On pense que l’augmentation du taux d’œstrogènes et de progestérone est en cause", peut-on lire dans la publication de The Conversation.

Grossesse : les cheveux poussent plus

Autre modification physique : une pousse et une perte de cheveux. Durant la gestation, ils poussent plus et paraissent en meilleure santé. Cela s’explique par le fait que les follicules pileux du cuir chevelu restent en mode "croissance", en raison de la hausse du niveau des œstrogènes. À l’inverse, certaines futures mamans observent qu’elles perdent leurs cheveux pendant la grossesse. "En réaction (au choc de la grossesse), les cheveux entrent en phase de ‘repos’, puis tombent", spécifie Adam Taylor.