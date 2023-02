Grossesse : l’âge n’augmente pas les risques de complications

L'ESSENTIEL L’âge n’augmente pas les risques de complications liés à la grossesse.

Les femmes ont des enfants de plus en plus tard.

La santé avant de tomber enceinte serait plus importante que l’âge.

En 2015, l’âge moyen du premier enfant était de 28,5 ans, soit 4,5 ans plus tard qu’en 1974, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Mais ce n’est pas parce que l’âge des grossesses augmente qu’elles sont plus à risque, selon une étude qui sera présentée lors du congrès annuel de l'American College of Cardiology.

L’âge n’augmente pas les risques liés à la grossesse

"Les mères sont plus âgées au moment où elles accouchent, mais ce n'est pas pour cela qu’il y a [plus de risques] à la naissance, explique Zachary Hughes, auteur principal de la recherche, dans un communiqué. [Ce qui augmente les risques], ce sont les problèmes de santé avant la grossesse comme le diabète et l'hypertension. C'est important de le savoir, car ce sont des facteurs de risque que nous pourrions potentiellement modifier.”

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont analysé les données de 3,9 millions de naissances en 2011 et 3,7 millions de naissances en 2019. Ils ont ainsi comparé les taux de pré-éclampsie et d'éclampsie (complication survenant au cours du dernier trimestre de la grossesse et qui se manifeste par divers symptômes comme de l’hypertension artérielle), d'accouchement prématuré et de faible poids à la naissance.

Mieux surveiller la santé des femmes avant qu’elles soient enceintes

Résultats : il y a eu une augmentation modérée des naissances prématurées et du faible poids à la naissance (respectivement environ 2 % et 4 %) mais celle-ci a été beaucoup plus importante en ce qui concerne les troubles hypertensifs (soit 52 %). Pour analyser le rôle de l’âge, les chercheurs ont utilisé des méthodes statistiques et ils ont découvert que celui-ci n’était pas en cause.

"J'espère que ces découvertes vont entraîner un changement de culture pour mieux se concentrer sur la santé avant la grossesse, explique Zachary Hughes. Beaucoup de femmes ne consultent pas un médecin avant de tomber enceintes, mais [en suivant leur santé] six mois ou un an avant de planifier leur grossesse, elles auront une meilleure santé et vont minimiser les risques d’une issue défavorable de la grossesse. Il faudrait aussi que les cliniciens et les décideurs politiques mettent davantage l'accent sur la santé avant la grossesse et la gestion de certains problèmes comme l'hypertension et le diabète avant qu'une personne ne tombe enceinte.”

Les scientifiques indiquent que des recherches supplémentaires vont être nécessaires afin de déterminer les problèmes de santé spécifiques qui sont liés à des complications lors d’une grossesse.