Grossesse : moins de risques de pré-éclampsie en suivant un régime méditerranéen

L'ESSENTIEL La pré-éclampsie est responsable d’un tiers des naissances de grands prématurés en France selon l’Inserm.

Elle peut entraîner des complications graves dans 10 % des cas et, à court terme, le pronostic vital de la mère et de son fœtus sont en jeu.

40.000 femmes sont concernées par la pré-éclampsie chaque année en France, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit d’une complication survenant au cours du dernier trimestre de la grossesse, sans facteur prédisposant connu. Les manifestations sont une hypertension artérielle - qui peut entraîner des crises potentiellement mortelles - et une forte albuminurie, un problème rénal. Toujours selon l’Inserm, la pré-éclampsie est la deuxième cause de décès maternels en France.

Une réduction de 28 % du risque de pré-éclampsie chez les femmes enceintes

Pour limiter le risque de pré-éclampsie, des chercheurs viennent de trouver une solution : le régime méditerranéen ! Celui-ci peut être défini comme une cuisine basée sur des produits réputés bons pour l’organisme, comme l’huile d’olive, les fruits, les légumes, les légumineuses, etc. Les plats de ce régime méditérannéen peuvent être riches mais sont équilibrés… L’étude a été publiée dans la revue JAMA Network Open. Ils estiment que ce régime alimentaire réduirait le risque de pré-éclampsie mais aussi d’autres complications liées à la grossesse comme le diabète gestationnel, l'accouchement prématuré, etc.

"Un régime alimentaire plus sain est associé à moins de risques de complications lors de la grossesse, le plus important est le risque de pré-éclampsie qui est réduit de 28 %, explique Nathalie Bello, principale autrice de l’étude, dans un communiqué. Il est important de noter que ce lien entre le régime méditerranéen et la baisse du risque de complications a été observé chez une population géographiquement, racialement et ethniquement diversifiée". D’autre part, les chercheurs ont observé que cette réduction des risques était encore plus importante chez les femmes enceintes de plus de 35 ans.

Le régime méditerranéen diminue les risques de complications lors de la grossesse

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données récoltées entre 2010 et 2013 de 7.798 femmes enceintes de leur premier enfant. Parmi elles, 10 % avaient 35 ans ou plus, 11 % étaient des Noirs non hispaniques, 17 % étaient hispaniques et 4 % étaient asiatiques. Elles ont dû remplir un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires, y compris les boissons, au cours du premier trimestre de grossesse. Ainsi, les auteurs ont pu calculer leur score au régime méditerranéen.

Les scientifiques ont observé que celles qui avaient un score élevé au régime méditerranéen avaient 21 % de risques en moins d’avoir des complications au cours de leur grossesse, 28 % pour la pré-éclampsie et 37 % pour le diabète gestationnel. "Nous avons constaté que des apports plus élevés de légumes, de légumineuses et de poisson étaient liés à un risque associé plus faible de complications lors de la grossesse", développe Nathalie Bello.

Cette étude allonge donc la liste des bienfaits du régime méditerranéen… En effet, pour la population générale, il est déjà reconnu comme permettant de réduire le risque de certains cancers et de maladies cardio-vasculaires, de ralentir le processus de vieillissement cellulaire, de prévenir de l’obésité, etc.