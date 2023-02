Grossesse : les complications liées à un plus grand risque de maladie cardiaque

L'ESSENTIEL La cardiopathie ischémique est une maladie caractérisée par une quantité de sang insuffisante transportée jusqu'au muscle cardiaque (le myocarde).

Elle entraîne une réduction d'apport en oxygène aux cellules cardiaques.

Les maladies cardiovasculaires (13,7 % des décès) sont la première cause de décès des femmes au cours de leur grossesse ou jusqu’à un an après.

Les femmes qui connaissent l'une des cinq complications majeures de la grossesse, y compris l'accouchement prématuré et la pré-éclampsie, présentent un risque plus important de cardiopathie ischémique jusqu'à une quarantaine d'années après l'accouchement, selon une nouvelle étude publiée le 1er février dans le British Medical Journal.

Pour parvenir à ces résultats, l’équipe de chercheurs à l’origine de l’étude, basée aux États-Unis et en Suède, ont examiné les liens entre cinq complications de grossesse et les risques à long terme de cardiopathie ischémique chez les mères. Ils ont récupéré les données de 2.195.266 femmes suédoises, âgées en moyenne de 27 ans et sans antécédent de maladie cardiaque, qui ont donné naissance à un seul enfant entre 1973 et 2015.

Grossesse : quelles sont les 5 principales complications ?

À l'aide de dossiers médicaux nationaux, les chercheurs ont ensuite suivi les cas de cardiopathie ischémique de la date d'accouchement à décembre 2018, avec une durée moyenne de suivi de 25 ans, allant jusqu'à un maximum de 46 ans. Les cinq principales complications de grossesse selon eux étaient l'accouchement prématuré (moins de 37 semaines de gestation), la petite taille pour l'âge gestationnel à la naissance (PAG), la pré-éclampsie, les autres troubles hypertensifs de la grossesse et le diabète gestationnel.

D'autres facteurs importants ont été pris en compte, tels que l'âge de la mère, le nombre d'enfants, le niveau d'éducation, le revenu, l'indice de masse corporelle, le tabagisme et les antécédents d'hypertension artérielle, de diabète ou d'hypercholestérolémie. Dans l'ensemble, une cardiopathie ischémique a été diagnostiquée chez 83.881 femmes (3,8 %), âgées en moyenne de 58 ans. Les résultats montrent que les femmes qui ont connu l'une des cinq principales complications de grossesse présentaient un risque plus important de cardiopathie ischémique.

Cardiopathie ischémique : un facteur de risque de 1 à 2,3 fois supérieur

Ainsi, au cours des 10 années suivant l'accouchement, les taux de cardiopathie ischémique ont doublé chez les femmes présentant d'autres troubles hypertensifs de la grossesse (46 cas supplémentaires pour 100.000 personnes), 1,7 fois chez celles ayant accouché avant terme (19 cas supplémentaires pour 100.000), 1,5 fois chez celles atteintes de pré-éclampsie (12 cas supplémentaires), 1,3 fois chez celles atteintes de diabète gestationnel et 1,1 fois chez celles qui ont accouché de PAG, après ajustement pour tous les autres facteurs.

Les femmes qui ont connu plusieurs complications de grossesse ont montré une augmentation encore plus forte du risque. Au cours des 10 années suivant l'accouchement, les taux de cardiopathie ischémique avec 1, 2, ou 3 complications et plus étaient respectivement de 1,3 fois, 1,8 fois et 2,3 fois (20, 34 et 58 cas pour 100.000) supérieurs à la normale. La plupart de ces taux ont diminué avec le temps, mais sont restés significativement au-dessus de la normale (de 1,1 à 1,5 fois) même 30 à 46 ans après l'accouchement, et n'ont été que partiellement expliqués par des facteurs génétiques ou environnementaux partagés au sein des familles.

Encourager la prévention des risques après une complication de grossesse

Rappelons qu’il ne s’agit que d'une étude observationnelle (donc elle ne peut pas établir de relation de cause à effet), avec certaines limites (par exemple, les chercheurs ne peuvent pas exclure la possibilité que la cardiopathie ischémique ait été sous-déclarée ou que le tabagisme maternel, l'obésité ou d'autres facteurs de risque pendant la grossesse aient pu affecter leurs résultats).

Néanmoins, la grande taille de l'échantillon et les données très complètes avec un suivi à long terme incitent les chercheurs à affirmer que toutes les complications majeures durant la grossesse devraient être reconnues comme des facteurs de risque à vie de cardiopathie ischémique. "Les femmes ayant des complications de grossesse devraient être considérées pour une évaluation préventive précoce et une réduction des risques à long terme afin d’aider à prévenir le développement d'une cardiopathie ischémique", concluent-ils.