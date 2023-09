Cycle menstruel : des chercheurs expliquent pourquoi les femmes ont plus faim avant leurs règles

L'ESSENTIEL Le cerveau des femmes était plus sensible à l'insuline pendant le premier jour de l'ovulation.

Cela peut expliquer la faim accrue avant les règles et le ralentissement du métabolisme.

En modulant la sensibilité du cerveau à cette hormone, le corps féminin semble préparer une réserve d'énergie en prévision d'une éventuelle grossesse.

L'insuline est une hormone sécrétée "par les cellules β des îlots de Langerhans du pancréas", selon la Fédération Française des Diabétiques. Chez les personnes ne souffrant pas de diabète, elle est libérée de manière continue. Cette dernière joue un rôle essentiel dans la régulation du taux de glucose dans le sang. De précédentes recherches ont suggéré que la présence d'insuline dans le cerveau pouvait entraîner des changements dans le comportement alimentaire, le métabolisme et le stockage des graisses. Problème : ces effets ont été principalement étudiés chez les hommes, laissant de nombreux aspects de l'impact de l'insuline chez les femmes encore inexplorés.

Un spray nasal d'insuline ou un placebo

Dans une nouvelle étude, des chercheurs des universités de Tübingen et de Düsseldorf (Allemagne) ont voulu examiner ici les effets métaboliques et hypothalamiques de l'action cérébrale de l'insuline chez les femmes, en mettant l'accent sur l'impact du cycle menstruel. Pour cela, ils ont recruté 11 femmes qui ont subi des clampages hyperinsulinémiques-euglycémiques, une procédure utilisée pour évaluer la sensibilité à l'insuline. Certaines participantes ont également reçu des doses d'insuline intranasale durant l'intervention, tandis que d'autres ont reçu un placebo.

Cerveau : moduler sa sensibilité à l'insuline en prévision d'une éventuelle grossesse

"La sensibilité de l'hypothalamus est influencée par l'insuline dans la phase folliculaire mais pas dans la phase lutéale", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Nature Metabolism. En clair, le cerveau des participantes était plus sensible à l'insuline pendant le premier jour de l'ovulation, mais pas pendant les jours suivant l'ovulation. Les auteurs pensent que leurs travaux expliquent pourquoi tant de femmes ont faim juste avant leurs règles, pourquoi leur métabolisme ralentit et pourquoi la prise de poids est beaucoup plus probable. Ils suggèrent que le corps féminin réagit de la sorte pour stocker de l'énergie en vue d'une éventuelle grossesse.