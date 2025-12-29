Diagnostic, consultation et prescription : les nouvelles compétences des infirmiers

L'ESSENTIEL Le décret du 24 décembre 2025 instaure une “consultation infirmière” durant laquelle ces professionnels de santé pourront faire un bilan clinique, poser un “diagnostic infirmier” et prescrire certains produits de santé et examens complémentaires.

La liste de ces produits et examens, ainsi que les conditions et modalités de prescription, est fixée par arrêté.

Avec ce texte, les infirmiers peuvent aussi, sans prescription préalable, administrer les vaccins obligatoires à partir de onze ans (sauf pour les enfants immunodéprimés) ainsi que ceux contre la grippe et la Covid dès 5 ans.

Une mise à jour nécessaire. La parution du décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025 élargit les compétences des infirmiers. Celui-ci met en application la “loi infirmière”, votée en juin dernier. On fait le point sur les nouvelles missions et activités des infirmiers.

La consultation infirmière permet de poser un diagnostic et de prescrire

Jusqu’au 24 décembre dernier, les infirmiers réalisaient les actes prescrits par un médecin généraliste ou un spécialiste. Désormais, dans le cadre d'une “consultation infirmière”, ces professionnels de santé pourront eux aussi faire un bilan clinique, poser un “diagnostic infirmier” et prescrire certains produits de santé et examens complémentaires. Ceux-ci “sont énumérés par un arrêté qui précise les conditions et modalités de ces prescriptions”.

Dans un communiqué, l’Ordre National des Infirmiers “se félicite” de ces nouvelles compétences. “Le décret définit le contenu du rôle propre infirmier en affirmant clairement l’autonomie professionnelle des infirmiers et infirmières, assure l’instance représentative. Il leur reconnaît la capacité de prendre en charge directement les patients, d’initier, d’accomplir et d’évaluer les actes et soins relevant de leur champ de compétences, ainsi que de prescrire, dans des domaines définis, des produits de santé et des examens complémentaires.”

La prise en charge de la douleur et de la psychologie

Autres avancées : le rôle des infirmiers quant “à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie”. Ils pourront aussi dépister, via des tests, certaines infections sexuellement transmissibles (IST), comme les hépatites, le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la chlamydia….

Le texte précise que ces professionnels de santé pourront désormais “initier, entreprendre, mettre en œuvre et évaluer les soins infirmiers à visée de dépistage, préventive, éducative, diagnostique, thérapeutique, relationnelle et palliative, en particulier dans le cadre d'une consultation infirmière, afin de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes, précise le décret. Assurer les soins relationnels permettant d'apporter un soutien psychologique, qui s'inscrivent dans une prise en charge globale de la personne.”

Enfin, dernière évolution, les infirmiers peuvent vacciner sans prescription préalable. Les vaccins concernés sont ceux obligatoires à partir de onze ans (sauf pour les enfants immunodéprimés) ainsi que ceux contre la grippe et la Covid dès 5 ans.

“Cette reconnaissance constitue une avancée majeure pour la profession et participe à l’amélioration de l’accès aux soins et de la continuité des prises en charge notamment dans les zones en tension”, insiste l’Ordre National des Infirmiers. Les infirmiers pourront aussi déléguer certains actes, fixés par arrêté, à des auxiliaires de puériculture ou à des aides-soignantes.