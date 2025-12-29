Pérou : des soeurs siamoises séparées et sauvées grâce à une intervention chirurgicale

L'ESSENTIEL Le 5 octobre 2025, deux sœurs siamoises prénommées Ailani et Alif sont nées reliées par la colonne vertébrale.

Le 18 décembre, une intervention chirurgicale de plus de trois heures a permis de les séparer.

Une grossesse sur 50.000 à 100.000 concerne des jumeaux siamois, selon la Cleveland Clinic.

Opération délicate mais réussie. Au Pérou, deux sœurs siamoises reliées par la colonne vertébrale ont été séparées à l'Institut national de santé infantile (INSN) de San Borja. L’intervention chirurgicale, qui a duré plus de trois heures, avait été longuement préparée par l’équipe soignante multidisciplinaire.

Deux soeurs de 2,5 kilos chacune

Ailani et Alif Palacios Picón, les deux sœurs siamoises, sont nées prématurément le 5 octobre dernier, à l'hôpital Hermilio Valdizán Medrano, à Huánuco. Trois jours après leur naissance, elles ont été transférées à l’INSN, selon le média Andina. L’équipe a ensuite préparé l’intervention pendant de longues semaines.

Pour mener l’opération, plusieurs spécialistes ont été sollicités : chirurgiens, neurologues, néonatologues. Le risque était d’autant plus élevé que les bébés partageaient un canal rachidien et des structures nerveuses.

Mais le miracle s’est finalement produit le 18 décembre dernier. Après trois heures d’intervention, l’équipe a réussi à séparer les deux sœurs de 2,5 kilos chacune. Elles sont ensuite restées plusieurs jours en unité de soins intensifs neurochirurgicaux. Aujourd’hui, elles vont bien.

Jumeaux siamois : une grossesse sur 50.000 à 100.000

Selon la Cleveland Clinic, une grossesse sur 50.000 à 100.000 concerne des jumeaux siamois. Ce phénomène se produit quand les embryons ne se séparent pas complètement après la fécondation. Les deux enfants sont donc reliés. L’intervention chirurgicale pour séparer les bébés n’est pas toujours possible, notamment quand les jumeaux partagent des organes vitaux. Dans ce cas, ils naissent et vivent donc reliés.

Si l’opération est possible, elle peut avoir lieu soit dans les jours qui suivent la naissance, soit de façon différée, entre neuf et douze mois, le temps que les bébés grandissent et se développent. Dans tous les cas, l’équipe soignante accompagne les parents pour choisir la meilleure option pour la santé de leurs enfants.

Même après séparation, les jumeaux ont souvent besoin d’un suivi médical renforcé sur le long terme. Les soins les plus courants sont de la kinésithérapie, de l’ergonomie pédiatrique voire une nouvelle opération s’ils présentent des problèmes physiques comme une scoliose.