Congé de naissance : quand doit-il entrer en vigueur ?

L'ESSENTIEL Initialement prévu pour janvier prochain, le congé de naissance, donnant aux mères et aux pères jusqu’à deux mois supplémentaires pour s’occuper de leur bébé, est reporté à juillet.

Les parents d’enfants nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai pourront en bénéficier, avec "un délai supplémentaire exceptionnel, s’étendant jusqu’à la fin de l’année 2026" pour prendre ce congé.

Une "entrée en vigueur plus rapide que prévue pourra malheureusement conduire à des délais d'indemnisation et une lourdeur administrative plus importante."

Pour lutter contre la baisse de la natalité, un nouveau congé de naissance, qui s’ajoutera au congé maternité et paternité déjà existants, est évoqué par le gouvernement depuis plusieurs mois. Dans le cadre de celui-ci, chaque parent pourra prendre, volontairement, jusqu’à deux mois supplémentaires, simultanément ou en alternance. "L’objectif, c’est de garantir le plus de souplesse, le plus de liberté possible pour les deux parents", a déclaré Aurore Bergé, ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes. Selon le gouvernement, ce congé sera indemnisé à 70 % du salaire net le premier mois, puis à 60 % du salaire net le second mois.

Le nouveau congé de naissance appliqué en juillet 2026

La date d’entrée en vigueur de cette mesure a changé a de nombreuses reprises. Dans un premier temps, elle a été fixée à juillet 2027, puis son application a été avancée à l'Assemblée nationale à janvier 2026, puis décalée à janvier 2027 au Sénat avant d'être finalement fixée à janvier 2026. Ce 26 décembre, le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué, consulté par FranceInfo, que l’entrée en vigueur du nouveau congé de naissance aura finalement lieu au mois de juillet. Cependant, les parents de bébés nés ou adoptés entre le 1er janvier et le 31 mai pourront tout de même en bénéficier. Ils auront "un délai supplémentaire exceptionnel, s’étendant jusqu’à la fin de l’année 2026" pour prendre ce congé.

"Un délai de déploiement d'un an et demi aurait été nécessaire"

"Un délai de déploiement d'un an et demi aurait été nécessaire pour mettre en œuvre dans de bonnes conditions cette réforme. Cette durée devait permettre aux employeurs de s'adapter, y compris dans leurs logiciels de gestion des ressources humaines, et aux caisses de sécurité sociale d'adapter les systèmes d'information nécessaires à la déclaration, au calcul et au versement de ce nouveau droit. Cette entrée en vigueur plus rapide que prévue pourra malheureusement conduire à des délais d'indemnisation et une lourdeur administrative plus importante que les modalités de déploiement initialement envisagées, qui étaient davantage automatisées", a expliqué le ministère de la Santé.