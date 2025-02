Congé paternité : voici pourquoi il faudrait l’allonger selon la science

Il n’est pas toujours simple pour les nouvelles mamans de confier leur bébé à d’autres, et cela même s’il s’agit du papa. Ce qui peut mettre le couple en difficulté. Une étude de The Ohio State University pourrait bien avoir une solution pour aider les jeunes parents à trouver leur place plus facilement : allonger le congé paternité.



Les chercheurs ont, en effet, constaté que les mères étaient moins susceptibles de décourager les pères de s'impliquer dans la parentalité si ces derniers avaient bénéficié d’un long congé après la naissance de l’enfant.

Les résultats ont été publiés dans la revue Sex Roles.

Congé paternité long : les mères sont moins susceptibles de décourager les initiatives du papa…

Pour mieux comprendre comment chaque parent trouve sa place auprès de son nourrisson, les chercheurs ont suivi 182 couples qui attendaient un enfant. Les deux partenaires travaillaient.

Les parents ont été interrogés quatre fois : lorsque la mère était dans son troisième trimestre de grossesse et lorsque le bébé avait 3, 6 et 9 mois.

Lors de l’évaluation des neuf mois, les mères et les pères ont été interrogés sur le contrôle maternel. C'est-à-dire la mesure dans laquelle la mère inhibe ou accueille favorablement l'implication du père dans les soins à l'enfant.

"On leur a demandé à quelle fréquence les mères encourageaient l'engagement du père dans la parentalité en adoptant des comportements d'ouverture, par exemple en lui demandant son avis sur les comportements en matière de garde d'enfants. On a également demandé aux parents à quelle fréquence les mères adoptaient des comportements décourageants ou de fermeture, comme critiquer le père", précisent les auteurs dans leur communiqué.

Résultats des réponses obtenues et analysées : lorsque le papa a pris un long congé après la naissance, les deux parents s'accordaient à dire que les mamans étaient moins susceptibles d’adopter une attitude limitant l’implication du père ou à la décourager.

De plus, un congé paternité plus long est lié à un changement d'attitude des mères à l'égard de la garde des bébés. Ces mamans semblent aussi moins dépendre des évaluations des autres sur leur capacité à remplir leur rôle maternel.

"Il est difficile de changer les attitudes des gens, mais un congé de paternité plus long semble changer non seulement la façon dont les mères réagissent à l’implication des pères dans la garde des enfants, mais aussi la façon dont elles perçoivent le rôle parental", indique Sarah Schoppe-Sullivan, co-auteure de l'étude.

…mais il y a encore du chemin à faire pour briser les stéréotypes

En revanche, les chercheurs ont mis en lumière un autre fait surprenant au vu des premiers résultats. Si elles ne découragent pas les papas, les mères dont les conjoints ont eu un long congé paternité, ne présentent pas davantage de comportements encourageants envers les papas que les autres.

Pour les chercheurs, l’une des raisons de ce comportement maternel serait que notre société croit encore que les mères devraient prendre l’initiative de s’occuper de leurs enfants.

"Les mères peuvent penser qu’elles sont le parent principal par défaut et donc elles ne font pas d’efforts pour inciter les pères à s’impliquer plus", explique le chercheur Reed Donithen.

Toutefois, les résultats globaux confirment qu’un congé de paternité plus long peut déclencher de nombreux changements qui réduisent la charge que les nouvelles mères supportent en matière de garde d’enfants.

"De nombreuses recherches sur la transition vers la parentalité suggèrent que presque tous les couples tombent dans le piège d’avoir des rôles inégaux – même les couples très instruits et à deux revenus comme ceux de notre étude", explique Sarah Schoppe-Sullivan. "Cette étude suggère qu’un congé de paternité plus long pourrait être un moyen de sortir du piège, qu’il pourrait conduire à une situation où les pères joueraient un rôle plus égalitaire dans la parentalité."