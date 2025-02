Comment impliquer les deux parents dès les premiers jours du bébé ?

L'ESSENTIEL A l'arrivée d'un enfant, il est important que les deux parents s'impliquent de façon équitable.

Les bouleversements physiques et émotionnels de la maman après l'accouchement nécessitent qu'elle puisse avoir des moments de repos.

Si la communication entre les parents est mauvaise, prendre soin du bébé peut générer du stress et des tensions.

La naissance d'un enfant transforme la vie d'un couple. S'il est tentant de penser que le parent qui ne travaille pas doit assumer l'essentiel des tâches, cette vision peut mener à un épuisement et à des tensions. Pour instaurer un équilibre, il est crucial que les deux parents trouvent leur place dès le départ et participent activement au quotidien de leur enfant.

Un partage équitable des tâches pour un équilibre familial

Dès les premiers jours de bébé, il est fondamental que les deux parents s'impliquent dans les soins : biberons, bains, changes et moments de câlins sont autant d'occasions de renforcer le lien avec l'enfant. Un partage équitable des responsabilités permet à chacun de se sentir investi et d'éviter l'épuisement d'un seul parent.

De plus, il est important de considérer le besoin de repos de la mère, qui subit des bouleversements physiques et émotionnels après l'accouchement. Pour instaurer une répartition juste, les parents peuvent convenir ensemble des tâches que chacun se sent capable d'assumer, tout en restant flexibles selon l'évolution des besoins.

Gérer ensemble la charge mentale pour préserver l'harmonie

Au-delà des tâches concrètes, la charge mentale pèse lourdement sur l'organisation familiale. Il ne s'agit pas seulement de nourrir et de prendre soin de bébé, mais aussi de penser à l'inscription à la crèche, aux rendez-vous médicaux ou encore à la gestion des courses et des repas.

Cette planification, souvent assumée par un seul parent, peut devenir une source de stress et de tension. Pour réduire cette inégalité invisible, il est recommandé d'échanger régulièrement sur les responsabilités à partager et de mettre en place des outils comme un calendrier commun ou une liste de tâches.

Une communication ouverte pour une parentalité sereine

Impliquer les deux parents dans l'éducation et le quotidien de bébé repose avant tout sur une communication bienveillante. Plutôt que de pointer du doigt ce qui ne va pas, il est préférable d'exprimer ses attentes et ses besoins de manière constructive. Par exemple, au lieu de dire "Tu ne fais jamais ceci", il est plus efficace de formuler une demande précise comme "Pourrais-tu prendre le relais ce soir pour le bain ?".

L'encouragement et la reconnaissance des efforts de chacun permettent de renforcer la dynamique de couple et d'éviter les frustrations. Il est également important d'accepter que chaque parent ait sa manière de s'occuper de l'enfant, tant que celui-ci est en sécurité et reçoit l'affection dont il a besoin.

En savoir plus : "Le grand livre des 1000 premiers jours de vie" de Joanna Smith.