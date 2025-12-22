Ménopause : une méthode naturelle pour limiter les symptômes

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, les femmes en ménopausées pratiquant la nage en eau libre ressentaient un effet de "réinitialisation" après une séance.

Pendant la ménopause, il est conseillé de pratiquer une activité physique régulière et de limiter la sédentarité.

Alimentation équilibrée, arrêt du tabac, limitation de la consommation d'alcool, bien dormir et, bien sûr, pratiquer une activité physique régulière. Voici les principaux conseils non médicamenteux délivrés aux femmes pour atténuer les symptômes de la ménopause. Mais quel sport permet d’obtenir les meilleurs bénéfices ?

La nage en eau libre

Une étude, publiée dans la revue European Journal of Ecopsychology, répond à cette question. Lors de leurs travaux, les scientifiques ont longuement interrogé neuf femmes âgées de 39 à 59 ans en ménopause. Leur point commun ? Toutes pratiquaient la nage en eau libre.

Sans que les chercheurs aient axé les questions sur la ménopause, les participantes en ont parlé d’elles-mêmes. Ainsi, elles ont indiqué ressentir un effet de "réinitialisation" après une séance de natation dans le lac du sud de Londres, au Royaume-Uni, où ces Britanniques s'entraînaient régulièrement.

Les bénéfices concrets de la nage étaient, selon les participantes, de se sentir plus équilibrées émotionnellement, calmes et maîtresses de leur vie. Une aide appréciable durant ce moment de vie, qui est souvent synonyme de symptômes physiques et psychologiques difficiles pour les femmes.

“Nous assistons à un changement majeur : de plus en plus de femmes se tournent vers la nage en eau libre, et beaucoup parlent ouvertement de son lien avec la ménopause, explique James Beale, auteur principal de l'étude, dans un communiqué. Notre étude montre que les femmes lient de manière répétée la nage en plein air avec la stabilité émotionnelle, la confiance et la capacité d'adaptation pendant cette étape de vie.”

Lutter contre la sédentarité à la ménopause

Pendant la ménopause, l’Assurance maladie recommande aux femmes de pratiquer une activité physique chaque jour. Autre conseil, tout aussi important et qui va de pair : limiter le temps de sédentarité quotidien. “Au-delà de 8 heures de sédentarité par jour en position assise, la mortalité augmente (en raison du dysfonctionnement musculaire) même si vous êtes active le reste du temps”, précise l’instance de santé.

Il existe des solutions pour lutter contre la sédentarité. Pour les femmes en ménopause comme pour le reste de la population, en cas de position assise prolongée, il est par exemple recommandé de se lever toutes les 30 à 60 minutes et de marcher quelques minutes.

Car être debout ne suffit pas, il faut bouger. Quelques habitudes peuvent vous aider à le faire tout au long de la journée : opter pour la marche ou le vélo pour des trajets courts et prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur.