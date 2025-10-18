Ménopause : 27 % déclarent ressentir un brouillard cérébral quotidien

L'ESSENTIEL Une étude française, menée auprès de 6.000 femmes, montre qu’une femme sur deux signalent une altération importante de leur qualité de vie depuis la ménopause.

Parmi les symptômes les plus fréquents, on retrouve la fatigue, la prise de poids, les bouffées de chaleur et un brouillard cérébral quotidien.

En outre, les patientes font état d’une baisse gênante de la libido, d’une sécheresse vaginale avec des douleurs lors des rapports sexuels et des troubles urinaires.

Dans la vie d’une femme, une période est marquée par l'arrêt de l'ovulation et la disparition des règles. Celle-ci s’appelle ménopause. Elle intervient généralement entre 45 et 55 ans et en général aux alentours de 50 ans. « Les problèmes possibles liés à la ménopause sont de deux types : les symptômes qu'elle entraîne (bouffées de chaleur, insomnie, fatigue, irritabilité...) et le risque augmenté de certaines maladies (ostéoporose, maladies cardiovasculaires), selon l’Assurance Maladie.

Ménopause : la qualité de vie de 13 % des femmes est altérée de façon extrême

Dans l’étude CLIMATERE, menée par l’Hôpital Foch depuis mars et publiée à l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause, ce 18 octobre, les experts ont analysé les problématiques rencontrées par les femmes en pré-ménopause ou ménopausée afin de mieux comprendre cette période et d’améliorer la prévention et la prise en charge globale de la ménopause. Pour cela, ils ont interrogé et suivi 6.000 femmes, âgées de 50 ans en moyenne, provenant de différentes régions françaises. Les participantes, majoritairement en couple et diplômées du supérieur, ont répondu à des questionnaires évaluant leur qualité de vie, leurs symptômes et les principales difficultés rencontrées.

Les résultats ont montré que chez 49 % des patientes, la ménopause altérait de manière importante sa qualité de vie, dont 13 % de façon extrême. "Les symptômes les plus fréquents confirment que la ménopause, loin de se limiter à un simple changement hormonal, impacte fortement le bien-être physique, psychologique et intime des femmes." Selon les données, 49 % des participantes se déclarent plus fatiguées qu’avant, 40 % signalent une prise de poids importante depuis leur ménopause, 27 % subissent des bouffées de chaleur problématiques et 27 % souffrent d’un brouillard cérébral quotidien. Autres conséquences : une baisse gênante de la libido pour 50 % des femmes, une sécheresse vaginale avec des douleurs lors des rapports sexuels pour 28 % des patientes et des troubles urinaires pour 11 % des patientes.

"Une mobilisation collective pour replacer la ménopause au cœur des politiques de santé"

"La cohorte CLIMATERE marque une étape majeure dans la compréhension de la ménopause en France. Nous ambitionnons de suivre, sur le long terme -10 ans, plus de 100.000 femmes afin de mieux cerner les impacts hormonaux, métaboliques et psychosociaux de cette période de vie. Notre ambition est d’apporter des données solides pour transformer la prévention et la prise en charge de la santé des femmes. CLIMATERE, c’est bien plus qu’une étude : c’est une mobilisation collective pour replacer la ménopause au cœur des politiques de santé", a déclaré le Dr Alexandre Vallée, chef du service d’épidémiologie et de santé publique.