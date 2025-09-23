Ménopause, cancer : un bracelet pour «refroidir» les bouffées de chaleur ?

L'ESSENTIEL Une étude a montré qu’un bracelet refroidissant porté au poignet réduit significativement les bouffées de chaleur sévères.

Ce dispositif non médicamenteux s’avère efficace pour les patients atteints de cancers hormono-dépendants et les femmes ménopausées.

Le froid envoie un signal au cerveau qui bloque la réaction thermique.

Fatigue extrême, sueurs soudaines, troubles du sommeil et de la concentration... Les bouffées de chaleur, principaux symptômes vasomoteurs (VMS), concernent jusqu'à 80 % des femmes en périménopause, mais aussi des patients traités pour un cancer du sein ou de la prostate. Une étude récente, publiée dans la revue Endocrinology and Diabetes, propose une solution innovante, non médicamenteuse : un simple bracelet refroidissant.

Une alternative sûre et sans effets secondaires

Les bouffées de chaleur sont des sensations brutales et temporaires de chaleur intense, souvent accompagnées de rougeurs et de sueurs, le jour comme la nuit. Ces symptômes ne sont pas anodins : ils perturbent le sommeil, nuisent aux fonctions cognitives, intensifient la douleur et dégradent fortement la qualité de vie. Chez les patients atteints de cancers hormono-dépendants, ces VMS peuvent même entraîner des doutes quant à la poursuite du traitement.

"La plupart des traitements non hormonaux contre les bouffées de chaleur ont des effets secondaires importants, explique le professeur Michael F. Holick, de la Boston University, dans un communiqué. Et l'hormonothérapie est contre-indiquée pour les patients atteints de cancer du sein ou de la prostate." Il apparait donc urgent de trouver une alternative sûre, efficace et adaptée à des profils très variés.

L'étude randomisée a impliqué 27 participants (patients atteints de cancer du sein, de la prostate et femmes post-ménopausées) qui ont testé pendant deux semaines un bracelet refroidissant porté au poignet. Résultat : une baisse de 46 % des bouffées de chaleur sévères, avec des réductions de 41 % chez les femmes atteintes de cancer du sein et jusqu'à 50 % chez les hommes traités pour un cancer de la prostate et les femmes post-ménopausées.

Le froid comme signal

Pourquoi le poignet ? Parce que cette zone est riche en terminaisons nerveuses. "Le refroidissement du poignet envoie un signal au cerveau, et plus précisément à l'hypothalamus, comme si le corps était en train de se refroidir intensément", détaille Holick. Ce signal empêcherait alors le déclenchement de la réponse vasomotrice, responsable des bouffées de chaleur. Cette découverte, encore au stade d’essai, ouvre la voie à une approche nouvelle, personnalisée et non invasive pour soulager un symptôme encore trop souvent sous-estimé.