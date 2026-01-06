Ce lien méconnu entre la migraine et… le climat

L'ESSENTIEL Les migraines deviennent plus fréquentes et intenses, selon plusieurs études récentes.

Les experts identifient le changement climatique comme un amplificateur de facteurs déclencheurs de migraines.

Certaines stratégies sont recommandées pour limiter le risque.

Les migraines sont-elles en train de devenir plus violentes ? Dans une étude américaine publiée dans la revue Headache et relayée par National Geographic, des scientifiques pointent le rôle du dérèglement climatique dans la fréquence et l’intensité des crises.

Aux Etats-Unis, si le nombre de patients souffrant de migraines est restée stable ces trente dernières années, leur sévérité, elle, a presque doublé entre 2005 et 2018. Et les hommes, jusqu'ici moins touchés que les femmes, semblent être de plus en plus concernés. "Le changement climatique semble contribuer à la fréquence et à l’intensité des migraines en amplifiant des facteurs environnementaux déjà connus comme la chaleur, les variations de température, la qualité de l’air ou la pression atmosphérique", explique la neurologue Danielle Wilhour de l’Université du Colorado, auprès du National Geographic.

Quand les perturbations météo aggravent les migraines

Les études se multiplient pour explorer ce lien. Lors du congrès 2024 de l’American Headache Society, des chercheurs ont montré qu’une hausse de 10 degrés Fahrenheit de la température extérieure augmentait de 6 % la survenue de maux de tête chez les patients migraineux. Une autre étude britannique publiée dans Headache en 2025 a suivi plus de 400.000 personnes pendant douze ans : ceux exposés à plus de pollution (en l’occurrence du dioxyde d’azote) et à des extrêmes de température étaient davantage touchés par les migraines.

Même constat au Japon : une étude de 2023, toujours dans Headache, a analysé les données de 4.375 utilisateurs d’une appli de suivi des migraines et a constaté une corrélation entre maux de tête et jours très humides ou orageux. "Avec le réchauffement climatique, ces phénomènes deviennent plus fréquents, et donc les crises aussi", résume le Dr Vincent Martin, président de la National Headache Foundation. Selon lui, les perturbations météorologiques de plus en plus extrêmes peuvent allonger la durée des migraines et rendre les traitements moins efficaces.

Comment réagir face à ces nouveaux déclencheurs ?

Difficile d'éviter la météo, mais il est possible d'anticiper. "On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler notre réaction", explique le Dr Andrew Dhawan, de la Cleveland Clinic. Tenir un "journal des migraines" peut notamment aider à repérer les liens avec les conditions météorologiques. D'autres stratégies sont recommandées : réduire l'exposition à la pollution en portant un masque les jours de forte concentration en particules fines, utiliser des applications météo pour anticiper les pics de chaleur ou les orages... Et si l’on sait que le temps s’annonce propice aux maux de tête, mieux vaut éviter d’autres déclencheurs comme le stress ou l’alcool, rester bien hydraté et prendre, si besoin, un traitement préventif.