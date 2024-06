Migraine : la hausse des températures augmente les risques de faire une crise

L'ESSENTIEL Le réchauffement climatique a différentes conséquences sur notre santé.

La hausse des températures pourrait notamment augmenter les crises de migraine.

Un traitement spécifique pourrait être prescrit aux patients souffrant de maux de tête causés par les conditions météorologiques.

Le réchauffement climatique affecte la santé à différents niveaux. La pollution aérienne est notamment un facteur responsable d’importants problèmes respiratoires, et la pénurie d’eau ainsi que sa contamination favorisent l’augmentation de pathologies d’origine hydrique. D’après une récente étude présentée lors de la 66e réunion scientifique annuelle de l'American Headache Society, la hausse des températures augmenterait aussi les crises de migraine.

Une hausse des maux de tête liée à l'augmentation des températures

Au cours de cette recherche, les chercheurs du Collège de médecine de l'Université de Cincinnati, de l'École de médecine Icahn de Mount Sinai, d'Errex Inc. et de Teva Pharmaceuticals U.S. Inc (États-Unis) ont étudié les effets du Fremanezumab, un médicament injecté sous la peau, pour prévenir les migraines causées par de fortes chaleurs.

Pour les besoins de cette étude, ils ont recoupé 71.030 journaux quotidiens de 660 patients migraineux avec des données météorologiques régionales. Les scientifiques ont alors observé qu’il y avait une augmentation de 6% du risque de maux de tête pour chaque hausse de température de 10 degrés Fahrenheit par jour. Néanmoins, les migraines se sont estompées durant les périodes de traitement au Fremanezumab.

Migraines et hausse de température : un traitement pourrait être envisagé

"Le changement climatique est l'un des facteurs déclencheurs les plus courants de la migraine (…) Ce que nous avons découvert, c'est que l'augmentation de la température est un facteur important dans l'apparition de la migraine dans toutes les régions des États-Unis. C'est assez étonnant, compte tenu de toutes les variations climatiques qui se produisent dans l'ensemble du pays, que nous puissions en trouver une [ndlr corrélation] qui soit aussi importante", a expliqué Vincent Martin, auteur principal de l’étude et directeur du Headache and Facial Pain Center au Gardner Neuroscience Institute de l'université de Cincinnati dans un communiqué.

Le Fremanezumab pourrait donc être une piste pour soulager les personnes atteintes de maux de tête déclenchées par les conditions météorologiques. Néanmoins, ces premières conclusions doivent encore être confirmées par d’autres recherches.