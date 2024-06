Migraine : la chirurgie de décompression nerveuse réduit le nombre de jours de maux de tête

L'ESSENTIEL La chirurgie de décompression des nerfs périphériques, qui est réalisée pour traiter la migraine chronique, vise à soulager la compression nerveuse au niveau des zones gâchettes de la tête et du cou.

Selon une récente étude, elle permet de réduire le nombre total de crises migraineuses par mois de 8,65 jours.

Cette opération a aussi diminué l'indice de céphalée migraineuse (ICM), qui intègre la fréquence des migraines, la durée et l'intensité des crises.

La chirurgie de décompression des nerfs périphériques est devenue un traitement chirurgical reconnu de la migraine chronique et de certaines autres causes neurologiques de céphalées, telles que la névralgie occipitale et supra-orbitale. Cette intervention vise à soulager la compression nerveuse au niveau des zones gâchettes de la tête et du cou, dont on pense qu'elles contribuent aux maux de tête. "Les recherches rapportent généralement des changements dans l'indice de céphalée migraineuse (ICM), qui intègre la fréquence des migraines, la durée et l'intensité des crises. Cependant, la littérature neurologique se concentre sur le nombre de jours de migraine par mois", ont indiqué des chercheurs de l'Ohio State University Wexner Medical Center (États-Unis).

Environs 14 jours de migraine en moins par mois grâce à la chirurgie de décompression nerveuse

Dans une étude, parue dans la revue Plastic & Reconstructive Surgery, ils ont ainsi décidé de favoriser la communication entre les chirurgiens et les neurologues en évaluant l'effet de la chirurgie de décompression nerveuse sur le nombre de jours de maux de tête. Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a passé en revue 19 recherches portant sur la chirurgie des céphalées et fournissant des informations sur le nombre de jours de migraine par mois. Les cohortes, qui ont été réalisées entre 2005 et 2020, incluaient au total 1.603 patients.

Sur les huit études évaluant le nombre de jours de migraine par mois avant et après la chirurgie de décompression nerveuse, six ont montré une réduction significative du nombre de jours de crise de migraine. Les patients ont eu en moyenne 14,11 jours de migraine en moins par mois. Sur la base de 12 recherches, le nombre total de crises de migraine a diminué de 8,65 jours par mois. Autre constat : une réduction moyenne de 76,59 points (sur un maximum de 300 points) du score total de l'indice de céphalée migraineuse. "Il s'agit notamment d'une amélioration de l'intensité de la migraine, qui a diminué en moyenne de 3,84 points (sur une échelle de 0 à 10), et de la durée des crises, qui a diminué de 11,80 heures par mois."

Les prochaines études devraient "inclure des données sur les jours de migraine mensuels"

"Notre étude apporte de nouvelles preuves que la chirurgie des céphalées améliore plusieurs points, fournissant une évaluation plus complète des résultats de la chirurgie des céphalées. (…) Les futures recherches sur la chirurgie des céphalées devraient systématiquement inclure des données sur les jours de migraine mensuels, afin de mieux comparer les résultats des traitements chirurgicaux et médicaux", a conclu Jeffrey E. Janis, co-auteur des travaux.