Migraine : un mauvais sommeil augmente les risques de crises

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont mis en évidence que les troubles du sommeil augmentaient la vulnérabilité aux crises de migraine.

En revanche, avoir une crise de céphalées n'entraine pas une hausse des troubles du sommeil.

Les scientifiques ajoutent dans leur étude que pour lutter contre les migraines, il pourrait être bon d'améliorer la qualité et la durée du sommeil.

"On sait depuis assez longtemps qu'il existe une relation entre le sommeil et la migraine", reconnaît Pr Frank Porreca, directeur de recherche au Comprehensive Center for Pain & Addiction de l’université d’Arizona. En revanche, les travaux scientifiques précédents n’ont jamais déterminé si les céphalées entraînent les troubles du sommeil ou vice versa.

Pour trancher la question, l’expert et son équipe ont étudié des souris, car ces animaux ont un cycle du sommeil similaire à celui de l’Homme.

Manque de sommeil : une hausse des crises de migraines observée

Pour cette étude publiée dans la revue Brain Communications, les chercheurs ont évalué le sommeil des rongeurs grâce à des électroencéphalogrammes et des observations visuelles. Pour créer un état de fatigue et non de stress chez les souris, ils plaçaient de nouveaux objets dans leur environnement pour les inciter à rester éveillées.

"Cela me rappelle à quel point les adolescents sont souvent privés de sommeil parce qu'ils sont sur leur téléphone. Quiconque étudie le sommeil vous le dira : du point de vue de l'hygiène du sommeil, vous ne voulez pas d'appareil dans la chambre où vous essayez de dormir", explique Pr Porreca. Et en effet, comme les jeunes, les petites bêtes, curieuses, allaient examiner les nouveaux accessoires plutôt que dormir.

En suivant les animaux qui n’avaient pas assez dormi, les chercheurs ont confirmé qu’ils étaient plus susceptibles de ressentir des douleurs de type migraine. En revanche, ceux qui avaient des maux de tête ne voyaient pas leur sommeil perturbé.

"Nos données révèlent que bien que la douleur de type migraine ne perturbe pas de manière significative le sommeil, la perturbation du sommeil augmente la vulnérabilité à la douleur de type migraine, ce qui suggère qu'une stratégie thérapeutique axée sur l'amélioration du sommeil peut diminuer les crises de migraine", concluent les auteurs dans leur article.

Sommeil : comment l’améliorer pour réduire les risques de céphalée ?

Les crises de migraine surviennent le plus souvent tôt le matin."La prévalence de la migraine est fortement féminine – elle est de 3 pour 1 entre femmes et hommes – et presque toutes les femmes sont en âge de procréer. De nombreuses personnes souffrant de migraine ont probablement des enfants. Elles se réveillent avec une crise de migraine et sont immédiatement stressées. Elles n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes, elles doivent préparer les enfants pour l'école et se préparer pour le travail. Cette crise de migraine survient au pire moment de la journée", rappelle le Pr Porreca dans un communiqué.

La solution pour réduire la fréquence des crises de migraine, selon lui ? Il faut améliorer la qualité et la durée du sommeil. Il profite ainsi de son étude pour rappeler les bons gestes pour mieux dormir. Il est recommander de limiter l’utilisation d’appareils électroniques avant d'aller au lit, de se lever et se coucher à des heures régulières et d'avoir une bonne hygiène de vie.