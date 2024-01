Migraine : les applications analysant le sommeil peuvent aider à prédire les crises

L'ESSENTIEL Les personnes dont la qualité du sommeil était perçue comme moins bonne étaient plus susceptibles d'avoir une migraine le lendemain matin.

Un niveau d'énergie inférieur à la normale le jour précédent était aussi associé à des céphalées le lendemain matin.

Les facteurs prédisant l’apparition d’un mal de tête l'après-midi ou le soir étaient un niveau de stress élevé ou un niveau d'énergie supérieur à la moyenne la veille.

Peut-on prédire la survenue d’une migraine ? C’est la question que se sont posés des chercheurs des Instituts nationaux de la santé, à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Neurology. Cette dernière a porté sur 477 personnes âgées de 7 à 84 ans, dont 291 femmes. Grâce à une application mobile, les participants ont été invités à évaluer leur humeur, leur énergie, leur stress et leurs maux de tête quatre fois par jour pendant deux semaines. Ils ont également évalué la qualité de leur sommeil une fois par jour. Près de la moitié des volontaires avaient des antécédents de migraine et 59 % d'entre eux ont eu au moins une migraine matinale pendant les travaux.

Migraine : plus de risques à cause d’un sommeil de mauvaise qualité et une baisse d’énergie la veille

D’après les résultats, les adultes dont la qualité du sommeil était perçue comme moins bonne avaient en moyenne 22 % de risques supplémentaires de souffrir de migraines le lendemain matin. Une diminution de la qualité habituelle du sommeil déclarée par les participants était également liée à une hausse de 18 % du risque de céphalées le lendemain matin. De même, une baisse d'énergie le jour précédent augmentait de 16 % le risque de maux de tête le lendemain matin. En revanche, un niveau de stress moyen plus élevé et un niveau d'énergie nettement supérieur à la normale la veille sont associés à un risque accru de 17 % de maux de tête l'après-midi ou le soir suivant.

"Étonnamment, nous n'avons trouvé aucun lien entre les symptômes d'anxiété et de dépression d'une personne - soit qu'elle ait plus de symptômes, soit qu'elle ait des niveaux de symptômes supérieurs à la moyenne - et sa probabilité d'avoir une crise migraineuse le jour suivant", a déclaré Kathleen R. Merikangas, co-auteur des travaux, dans un communiqué.

"L'utilisation d'applications peut fournir des informations précieuses qui peuvent nous aider à gérer la migraine"

Selon les auteurs, ces recherches soulignent le rôle des rythmes circadiens dans l’apparition des maux de tête. Ils estiment que ces résultats pourraient permettre de mieux comprendre les processus sous-jacents à la migraine et d’aider à améliorer les traitements et la prévention. "L'utilisation d'applications qui suivent le sommeil et d'autres états de santé, comportementaux et émotionnels en temps réel peut fournir des informations précieuses qui peuvent nous aider à gérer la migraine", a conclu Tarannum M. Lateef, auteur principal de l’étude.