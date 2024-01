Migraine : le risque d’accident de la route augmente chez les patients âgés

L'ESSENTIEL Dans l’étude, 324 personnes âgées souffraient déjà de migraine au moment de l'inscription et 34 ont signalé des symptômes pour la première fois lors d'une visite de suivi.

La migraine nouvellement diagnostiquée augmentait les risques de provoquer un accident dans un délai d’un an.

De plus, elle était liée à de légères réductions du nombre de jours de conduite et de déplacements par mois et à une hausse des freinages brusques.

Les migraines sont fréquentes chez les seniors et provoquent souvent des symptômes, tels que la somnolence, une diminution de la concentration, des étourdissements et un mal de tête, pouvant affecter leur conduite. Dans une récente étude, des chercheurs de l'université du Colorado (États-Unis) ont examiné le lien entre cette céphalée, les accidents de véhicules à moteur et les habitudes de conduite des personnes âgées. Ils ont également évalué la modification des associations par la consommation de médicaments.

Chez les seniors, la migraine est associée une hausse des freinages brusques

Pour mener à bien leurs travaux, l’équipe a suivi 2.589 adultes, âgés de 65 à 79 ans, pendant cinq ans. "Nous avons évalué la migraine prévalente, c'est-à-dire, avoir déjà eu une migraine signalée au moment de l'inscription, la migraine incidente, soit un diagnostic signalé pour la première fois lors d'une visite de suivi, et les médicaments généralement utilisés pour la prévention et le traitement de ce mal de tête pulsatile", a-t-elle précisé.

D’après les résultats, publiés dans la revue Journal of the American Geriatrics Society, 324 participants ont signalé une migraine prévalente et 34 une migraine incidente. Les personnes ayant déjà reçu un diagnostic de migraine n'avaient pas une probabilité différente d'avoir un accident, tandis que celles ayant récemment appris qu’elle souffrait d’une migraine avaient trois fois plus de risque d’être impliqué dans un accident dans l'année suivant le diagnostic. Autre constat : la prévalence de la migraine était associée à de légères réductions du nombre de jours de conduite et de déplacements par mois et à une augmentation des freinages brusques.

La prise de médicaments n’a aucun impact sur le lien entre la migraine et les accidents de la route

En examinant le rôle des médicaments couramment prescrits pour les migraines dans les accidents impliquant des voitures, les auteurs ont constaté qu'il n'y avait aucun impact sur le lien entre les migraines et les accidents ou les habitudes de conduite. Cependant, peu de participants prenaient des traitements contre la migraine aiguë.

"Ces résultats ont des potentielles implications sur la sécurité des patients âgés qui devraient être prises en compte. Les patients ayant récemment reçu un diagnostic de migraine devraient discuter avec leur médecin de leur sécurité au volant, notamment en mettant l’accent sur d’autres risques, tels que la distraction au volant, l'alcool, les analgésiques et d'autres facteurs qui affectent la conduite", a conclu Carolyn DiGuiseppi, auteur de l’étude, dans un communiqué.