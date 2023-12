Migraine : ces médicaments seraient 2 à 5 fois plus efficaces que l'ibuprofène

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont comparé plusieurs options de traitement de la migraine en utilisant les données d'une application comptant près de 300.000 utilisateurs migraineux.

L'étude a révélé que les trois premières classes de médicaments plus efficaces que l'ibuprofène étaient les triptans, les dérivés d'ergot de seigle et les antiémétiques.

Toutefois, attention les dérivés d'ergot de seigle sont des médicaments peu utilisés et prescrits car ils ont de très nombreux effets secondaires.

Selon les estimations, 15 % de la population mondiale souffre de migraine. Et pour un migraineux sur quatre, les crises sont si importantes qu'elles ont des répercussions sur leur vie professionnelle et sociale. Trouver un traitement efficace n'est pas toujours simple pour ces patients. Mais une étude de l'American Academy of Neurology réunissant les données de près de 300.000 personnes obtenues via une application montre que certains médicaments contre la migraine peuvent être deux à cinq fois plus efficaces que l'ibuprofène pour traiter les crises.

Crises de migraine : 3 types de médicaments particulièrement efficaces

Pour mener cette étude publié dans Neurology le 29 novembre 2023, les chercheurs ont utilisé les données de près de 300.000 utilisateurs d'une application mobile spécialisée dans le suivi des crises de migraine. Les participants ont entre autres indiqué la fréquence des crises et l'efficacité des médicaments qu'ils prenaient pour soulager les symptômes. Au total, plus de 3 millions de crises de migraine ont été enregistrées sur une période de 6 ans, permettant ainsi d'analyser l'efficacité de 25 traitements parmi sept classes de médicaments.

Les résultats de l'étude montrent que trois classes de médicaments luttent mieux contre les migraines que l'ibuprofène : les triptans, les dérivés de l'ergot de seigle et les antiémétiques.

Dans le détail, les triptans se sont révélés cinq fois plus efficaces que l'ibuprofène et les anti-émétiques deux fois et demie plus efficaces. Les dérivés de l'ergot de seigle étaient trois fois plus efficaces. Cependant, il faut être très prudent avec ces derniers. Ils sont préconisés uniquement pour le traitement de la crise de migraine en cas d’échec de tous les autres traitements, car ils présentent de nombreux effets indésirables. Ils ont aussi des contre-indications et des interactions avec d'autres médicaments antimigraineux ou non. Il ne faut donc pas les prendre sans avis et suivi médical.

Migraine : l'ibuprofène n'est pas la seule option

Et si on étudie, les médicaments individuels, l'élétriptan (triptan), le zolmitriptan (triptan) et le sumatriptan (triptan) sont les plus efficaces contre les crises de migraine. L'élétriptan était six fois plus efficace que l'ibuprofène, le zolmitriptan cinq fois et demie plus efficace, et le sumatriptan cinq fois plus efficace. Leur utilité a également été évaluée par les utilisateurs. Ils ont indiqué une satisfaction respectivement de 78 %, 74 % et 72 % contre seulement 42 % pour l'ibuprofène.

La combinaison aspirine, acétaminophène et caféine, souvent utilisés pour traiter la migraine s'est affichée pour sa part 69 % plus efficace que l'ibuprofène. "Pour les personnes dont les médicaments contre la migraine aiguë ne fonctionnent pas pour elles, nous espérons que cette étude montre qu'il existe de nombreuses alternatives qui fonctionnent pour la migraine, et nous encourageons les gens à parler à leurs médecins de la façon de traiter cette maladie douloureuse et débilitante", explique l'auteur de l'étude Dr Chia-Chun Chiang de la Mayo Clinic de Rochester et membre de l'American Academy of Neurology dans un communiqué. Il ajoute que les travaux confirment par exemple que "les triptans devraient être considérés plus tôt pour traiter la migraine, plutôt que de réserver leur utilisation pour les crises graves".