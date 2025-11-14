Migraine : 1 personne sur 3 serait touchée dans le monde

Une personne sur trois subit régulièrement des maux de tête. Selon une étude parue dans The Lancet Neurology, trois milliards de personnes dans le monde sont touchées par les migraines. Le chiffre n’a pas évolué depuis les années 1990.

Quelles sont les conséquences des céphalées sur la qualité de vie ?

Ces travaux ont été réalisés par des chercheurs de l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), situé aux États-Unis, et de l'Université norvégienne de sciences et de technologie (NTNU). Ils ont observé la durée des maux de tête et des migraines, selon l’âge et le sexe, mais aussi leurs conséquences plus globales sur la santé. "La perte de santé a été mesurée en années vécues avec un handicap (AVH), ce qui correspond au temps total passé par les personnes à vivre avec des problèmes de santé limitant leurs activités quotidiennes et leur bien-être général", précisent-ils. Selon les auteurs, cette analyse est le "tableau le plus complet à ce jour de l'impact des céphalées sur la vie quotidienne et la santé globale".

Les femmes souffrent davantage des migraines

En 2023, les maux de tête et migraines étaient associés à un taux de 541,9 AVH pour 100.000 personnes, "se classant au sixième rang des causes d'invalidité à l'échelle mondiale", indiquent les auteurs. Dans la majeure partie des cas, ces années de vie vécues avec un handicap sont liées à des migraines. Les céphalées ont davantage de conséquences sur la santé des femmes : le taux était de 739,9 AVH pour 100.000 femmes, contre 346,1 pour les hommes. "Dans tous les groupes d'âge, les femmes ont systématiquement passé plus de temps à souffrir de céphalées que les hommes", observent les auteurs.

Des abus médicamenteux peuvent aggraver les maux de tête

Ils se sont aussi intéressés aux céphalées par abus médicamenteux. Elles sont définies comme l'aggravation d'une céphalée existante due à une consommation excessive de médicaments. "Bien que cette affection touche relativement peu de personnes, son impact sur l'invalidité au niveau de la population est considérable en raison de la forte charge individuelle qu'elle représente, préviennent-ils. Pour la migraine, l'abus médicamenteux était responsable de 22,6 % des années de vie perdues en raison d'une incapacité (AVPI) chez les hommes et de 14,1 % chez les femmes, tandis que pour les céphalées de tension, il contribuait respectivement à hauteur de 58,9 % et 56,1 %."

Migraines : réduire le fardeau des céphalées à travers le monde

Pour Andreas Kattem Husøy, auteur principal et chercheur postdoctoral au Département de neuromédecine et des sciences du mouvement de l'Université norvégienne de sciences et de technologie (NTNU), ces résultats montrent qu’il est possible de réduire le fardeau des céphalées à travers le monde. "L’intégration des services de prise en charge des céphalées dans les soins de santé primaires, notamment dans les pays à revenu faible et intermédiaire où les traitements efficaces restent rares, pourrait réduire les pertes de productivité et améliorer la qualité de vie de centaines de millions de personnes", avance-t-il. En parallèle, une meilleure sensibilisation et des soins coordonnés pourraient aussi contribuer à réduire le poids de ces maux de tête sur la santé mondiale.