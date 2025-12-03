Un Américain sur trois ne sait pas ce qu’est une «assiette équilibrée»

L'ESSENTIEL Une enquête montre que les Américains surestiment les protéines et délaissent les glucides.

Cette confusion entraîne des choix alimentaires déséquilibrés.

Une alimentation saine consiste en une moitié de légumes, un quart de féculents et un quart de protéines, selon les experts.

Manger "sain" ne veut pas toujours dire bien équilibré. Une enquête menée aux Etats-Unis révèle que beaucoup se trompent sur les proportions idéales des groupes alimentaires, avec une obsession pour les protéines qui relègue les glucides au second plan, sans parler des fibres qui sont délaissées. Un décalage dans l’assiette qui pourrait nuire à la santé de millions de personnes.

Céréales et fibres, des assiettes mal proportionnées

Menée par l’institut Talker Research pour la Grain Foods Foundation auprès de 2.000 adultes américains, l’enquête montre que près d'un tiers des sondés ignorent ce que doit contenir une "assiette équilibrée" (healthy plate). En moyenne, ils surestiment la place des protéines (28 % au lieu de 25 %) et sous-estiment fortement celle des céréales (20 % au lieu de 25 %). Pire, les fruits et légumes, censés constituer la moitié de l’assiette, ne sont estimés qu’à 38 %.

Derrière ce déséquilibre se cache une méconnaissance des rôles nutritionnels, révèle le sondage. Près de la moitié des répondants (47 %) considèrent à tort que les protéines sont la principale source d’énergie, alors que les glucides en sont le véritable moteur. Un tiers des Américains pensent même que les glucides sont intrinsèquement mauvais pour la santé, ce qui entraîne une baisse notable de la consommation de pain (28 %), de pâtes (27 %) et de céréales (19 %).

Cela dit, 69 % des personnes interrogés reconnaissent qu’une alimentation équilibrée doit contenir protéines, glucides, fibres et lipides. Mais s’ils savent identifier les nutriments, ils ne savent pas toujours en quelles quantités les consommer, ni où les trouver. Ainsi, seuls 17 % des Américains sondés savent que les céréales apportent des vitamines B essentielles.

C’est quoi, une "assiette équilibrée" ?

Comment remettre de l’ordre dans son assiette, alors ? Pour le nutritionniste Patrick Serog, interrogé par Pourquoi Docteur, il n’existe pas "d’assiette parfaite pour les adultes, mais une assiette parfaite par adulte". Il rappelle toutefois qu’une alimentation saine consiste généralement en une moitié de légumes, un quart de féculents (pain, pâtes, riz, légumineuses) et un quart de protéines (animales ou végétales). En fonction de l'activité physique, la part de féculents peut augmenter.

Les bonnes graisses ont aussi leur place : huile d’olive, de colza, poissons gras et oléagineux sont recommandés, mais en quantité modérée. On peut y ajouter un produit laitier et un fruit si besoin, mais le principal reste la répartition globale des apports au fil de la journée, sur deux ou trois repas. Et bien sûr, il est crucial de limiter les aliments ultra-transformés, bourrés de sucre, de sel, de graisses saturées et d’additifs qui font le lit des maladies.