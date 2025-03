Pourquoi une alimentation équilibrée est préférable aux compléments alimentaires

L'ESSENTIEL En France, environ 37 % des personnes pensent à tort que les compléments alimentaires "compensent une mauvaise alimentation", selon le baromètre 2025 de l’Anses.

Face à ce constat inquiétant, l’autorité sanitaire rappelle qu’une alimentation variée et équilibrée est suffisante pour couvrir les besoins nutritionnels "dans le cadre d'une vie quotidienne physiquement active."

Cependant, pour les femmes enceintes, les personnes âgées ou les végétaliens, la supplémentation peut présenter un intérêt, car ils ont plus de risques de souffrir de carences, notamment en vitamine B12.

Afin de lutter contre des carences, perdre du poids ou encore améliorer ses performances sportives, de nombreuses personnes se tournent vers des compléments alimentaires, qui contiennent des nutriments (vitamines, minéraux…) ou d’autres substances telles que des extraits de plantes, vendus en pharmacie ou en ligne. "La consommation des compléments alimentaires est à tort banalisée, c'est le problème", a alerté Irène Margaritis, adjointe au directeur de l'évaluation des risques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire lors d'une conférence de presse, le 24 mars.

Selon l’autorité sanitaire, à ce jour, les risques sont encore trop méconnus du grand public. Pourtant, l’ingestion de ces produits, perçus comme naturels et sans danger, peut être à l’origine d’effets secondaires. En effet, "ces ingrédients peuvent présenter une toxicité pour la santé surtout lorsqu’ils sont en forte concentration dans les produits. (…) Depuis plusieurs années, nous observons par ailleurs de nombreux cas d’adultération par des substances actives non autorisées dans les compléments alimentaires (médicaments, stéroïdes anabolisants…)", a précisé Fanny Huret, responsable de la nutrivigilance à l'Anses, dans un récent communiqué.

Pas besoin de compléments alimentaires, une alimentation variée et équilibrée est suffisante

D’après le baromètre 2025 de l’agence, environ 37 % des Français interrogés pensent à tort que les compléments alimentaires "compensent une mauvaise alimentation". Pourtant, si les personnes sont en bonne santé, ne souffrent pas de maladies et adoptent une bonne alimentation, nul besoin de se supplémenter. "La couverture des besoins nutritionnels est possible par une alimentation variée et équilibrée dans le cadre d'une vie quotidienne physiquement active", a rappelé l'Anses.

En revanche, la consommation de compléments alimentaires peut être nécessaire pour les populations à risque de carences, notamment les femmes enceintes, les personnes âgées ou les végétaliens, "qui, en excluant toutes les denrées d'origine animale, n'ont pas d'apport en vitamine B12", a précisé Aymeric Dopter, chef de l'unité d'évaluation des risques liés à la nutrition à l’agence. Toutefois, dans ce cas, il est alors fortement recommandé de solliciter l’avis d’un professionnel de santé, car certains ingrédients présentent un risque pour la santé des patients.

Compléments alimentaires : comment prévenir les risques ?

Pour la prise de compléments alimentaires contenant des vitamines et minéraux, il peut exister un risque de dépassement des limites de sécurité, en particulier lorsque des aliments enrichis entrent dans le régime alimentaire quotidien. Ainsi, chaque personne doit demander conseil à un professionnel de santé, éviter les prises prolongées, répétées ou multiples, respecter les conditions d’utilisation, être vigilant quant aux produits présentés comme miraculeux et privilégier les produits vendus dans les circuits les mieux contrôlés.