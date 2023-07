Compléments alimentaires pour «préparer» sa peau au bronzage : que disent les scientifiques ?

L'ESSENTIEL Très peu de publication scientifique existent sur les compléments alimentaires destinés au bronzage.

Ils peuvent donc représenter un danger potentiel pour les consommateurs.

S’il y a un marqueur de vacances réussies, c’est bien le hâle que l’on arbore au retour ! Et certains compléments alimentaires pourraient booster le bronzage si on en croit les pages de magazines et les rayons qui leur sont dédiés dans les parapharmacies.

Pourtant, leurs réelles actions sont peu étayées par des preuves scientifiques.

Les pilules de bronzage sont-elles sûres ?

Le bronzage est un mécanisme de protection développé par l’épiderme pour se protéger des rayons du soleil.

Sous l’effet des UV, des cellules spécifiques produisent la mélanine. C’est ce pigment qui donne une couleur dorée ou brune à la peau pour aider à se protéger des brûlures et coups de soleil et qui est soi-disant stimulé par ces compléments alimentaires.

Mais il y a peu de données publiées par des équipes de recherche académiques : "en l’état actuel des connaissances scientifiques, il est difficile de se prononcer en faveur de leur utilisation”, peut-on lire sur Futura Sciences qui s’est penché sur cette question.

D’autant qu’utiliser ces produits ne serait pas sans danger.

Booster de bronzage peut être nocif

En effet, l'ingrédient actif le plus courant dans les pilules de bronzage est un additif alimentaire colorant appelé canthaxanthine. Lorsque l’on ingére cet additif colorant, il est censé libérer dans la peau des composés qui modifient les pigments, et une utilisation prolongée peut rendre la peau plus foncée.

A ce propos, la FDA (Food and Drug Administration) américaine a publié un document mettant en garde contre l’utilisation à des doses massives de la canthaxanthine :

"Elle peut être à l’origine d'une affection - appelée rétinopathie induite par la canthaxanthine suite à des dépôts de cristaux dans l'oeil. Il y a également eu des nausées, crampes, diarrhées, démangeaisons sévères et boutons associés à l'utilisation de pilules bronzantes à base de canthaxanthine".

L’autre risque entraîné par ces compléments est qu’ils peuvent inciter les consommateurs à croire qu’ils constituent une protection contre les UV du soleil. Or ils ne remplacent pas une crème solaire ni un comportement adapté et recommandé par les experts face au soleil, comme éviter une exposition entre midi et 16 heures.