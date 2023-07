Comment bien choisir sa crème solaire pour l'été ?

L'ESSENTIEL Les crèmes solaires polluent les fonds marins.

Certaines substances chimiques, dont l’oxybenzone, sont en cause.

L’idéal est d’opter pour des crèmes solaires “bio”.

Chaque année, près de 14.000 tonnes de crème solaire sont déversées dans les océans, selon l’Office de la mer, ce qui fait de ces produits la première cause de pollution des fonds marins.

La crème impacte l’environnement et les fonds marins

En cause, notamment, l’oxybenzone et le méthoxycinnamate d'éthylhexyle. Il s’agit de composants chimiques très néfastes pour les fonds marins. Et ce d’autant plus que, selon une étude de l’association Haereticus Environnemental Laboratory (HEL), 25 % des composants se dissolvent dans l’eau à chaque baignade.

Mais la solution n’est pas d’arrêter de mettre de la crème solaire qui essentielle pour protéger la peau des rayons ultraviolets (UV). Il faut plutôt opter pour des produits plus respectueux de l’environnement.

La première chose est d’éviter les composants chimiques néfastes, notamment l’octinoxate, les parabènes, le méthoxycinnamate d'éthylhexyle et l’oxybenzone. Ce dernier est l'un des principaux filtres UV utilisés dans ces cosmétiques. Mais selon une étude publiée dans la revue Science, cette substance serait très néfaste pour les animaux marins et les coraux.

Des substances toxiques et dangereuses

Lors de leur expériences, ils ont observé que “l'oxybenzone rendait la lumière du soleil toxique pour les coraux, soit le contraire de ce qu'elle est censée faire", William Mitch, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué.

Deuxième conseil pour choisir sa crème solaire : opter pour des filtres minéraux, comme l’oxyde de zinc (ZnO) et le dioxyde de titane (TiO2). On en trouve par exemple dans les crèmes solaires "bio". Ceux-ci ont trois avantages : ils sont non allergènes, efficaces dès l'application (alors qu’il faut plusieurs dizaines de minutes pour les crèmes solaires classiques) et réfléchissent les UV, c’est-à-dire qu’ils agissent comme une barrière qui ne leur permet pas de pénétrer dans la peau.

Enfin, l’idéal est de choisir une crème solaire composée de matières naturelles et biodégradable. Pour cela, le bio ou les certifications du type "non toxiques pour les récifs coralliens" ou “respect de l’écosystème marin” sont gages de respect de l’environnement !