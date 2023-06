Crème solaire : les zones les plus souvent oubliées, selon une dermatologue

L'ESSENTIEL Les oreilles, les lèvres, le contour des yeux, la tête et les mains sont des zones que l’on oublie souvent de protéger du soleil.

La dermatologue Michelle Henry rappelle l’importance de les protéger des rayons du soleil.

En France, les rayons du soleil sont très forts de début mai jusqu'à fin août. Il faut également être vigilant lors des temps couverts ou en altitude. Il est recommandé de se protéger dès que l'indice UV est de 3.

Crème, spray, lotion… Qu’importe le choix de protection solaire, il faut en mettre partout ! Il est recommandé de se protéger dès que l'indice UV est de 3, et d'être particulièrement vigilant lors de la période estivale, car les rayons ultraviolets (UV) du soleil sont très forts en France. Pour le média CBS News, la Dr Michelle Henry, dermatologue et enseignante clinique en dermatologie à l’école Weill Cornell Medical donne ses conseils pour se protéger au mieux et rappelle les zones que l'on oublie le plus souvent de crémer.

Protection solaire : les 3 zones du corps que l’on oublie souvent

"Le dessus et l'arrière des oreilles sont généralement [des zones] négligés [alors qu’elles] sont sensibles aux coups de soleil, explique le Dr Michelle Henry. Ce sont également des zones propices au cancer de la peau chez les hommes."

Autre zone à risque : les lèvres. La dermatologue recommande d’utiliser un baume à lèvres avec un indice de protection solaire (ou facteur de protection solaire (FPS)) pour protéger les lèvres. Selon l’Assurance maladie, le FPS “indique la quantité de soleil qu'il faudrait recevoir pour attraper un coup de soleil après avoir appliqué le produit. Par exemple, une crème solaire de coefficient 30 indique que l'application de la crème multiplie par 30 la dose d'UVB nécessaire pour provoquer un coup de soleil.”

Le contour des yeux est aussi une zone sensible et souvent oubliée. “Utilisez une crème pour les yeux ou de porter des lunettes de soleil avec protection UV pour protéger la zone (des yeux) du soleil", conseille la Dr Michelle Henry. De même, le haut du cou et la poitrine sont souvent oubliés dans la vie de tous les jours, il faut donc veiller à y appliquer une protection solaire régulièrement.

Cancer de la peau : misez sur le chapeau pour protéger le cuir chevelu

La tête et surtout la peau du cuir chevelu sont à protéger impérativement selon la dermatologue. "Les écrans solaires en poudre peuvent être une option pratique pour la partie capillaire, souligne la Dr Michelle Henry. Bien qu'ils offrent une certaine protection solaire (...), leur couverture n'est pas aussi complète que les écrans solaires liquides ou en lotion. Essayez de vous protéger davantage en portant un chapeau pour protéger votre cuir chevelu et vos cheveux lorsque vous passez de longues périodes au soleil."

Enfin, l'experte met en avant une dernière partie du corps souvent oubliée : les mains. Elle rappelle qu’il est pourtant essentiel de les protéger avec de la crème, mais aussi, si besoin, des gants anti-UV.

Pour se protéger des UV, l’Assurance maladie recommande d’appliquer une couche épaisse de crème 30 minutes avant l’exposition au soleil, et ce, même s'il y a des nuages. Renouveler l’application de la crème solaire toutes les deux heures.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en 2020, plus de 1,5 million de nouveaux cas de cancers de la peau (ou mélanome) ont été diagnostiqués. La même année, plus de 120.000 décès associés ont été signalés dans le monde.