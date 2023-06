Mélanome : pourquoi il faut particulièrement se méfier des rayons du soleil en juin

L'ESSENTIEL Au mois de juin, les rayons ultraviolets sont plus nocifs que le reste de l’année.

Il est donc recommandé de s’exposer progressivement au soleil, en protégeant bien sa peau.

Pour prévenir un cancer de la peau, il est conseillé de faire des auto-examens de contrôle tous les trois mois.

Il fait beau, sans faire trop chaud et cela peut être trompeur… Au mois de juin, les rayons du soleil aussi peuvent être néfastes pour la peau et même plus que le reste de l’année. À cette période, le soleil est au point le plus haut dans le ciel et ses rayons ultraviolets (UV) sont plus nocifs, ce qu’ignorent la plupart des personnes qui s’exposent sans protection.

Au mois de juin, les rayons UV sont plus nocifs

Ces mauvais rayons du mois de juin sont très cancérigènes et peuvent aussi provoquer des lésions cutanées. Ainsi, l'association des dermatologues de Franche-Comté lance l'opération "Juin jaune" pour rappeler l’importance de se protéger tout au long de l’année. "Les cancers de la peau sont les cancers les plus fréquents, assure l’association. Ils sont surtout secondaires à l’exposition brutale et chronique au soleil, été comme hiver (bronzage, jardinage, sports, travaux extérieurs, déplacements quotidiens). Un dépistage précoce et une meilleure protection sont nécessaires. Il n’existe pas d’écran total. Seules les protections vestimentaires : chapeaux, vêtements longs, vêtements anti-UV spécifiques pour les baignades sont efficaces. Les crèmes ne sont qu’un complément (réverbération des UV / sols). La protection solaire c’est toute l’année."

Mélanome : les mécanismes de protection de la peau ont besoin de temps pour s'activer

L’autre problème du mois de juin est que l’exposition au soleil y est souvent brutale : après l’hiver, on se met au soleil plusieurs heures pendant une journée par exemple. Les dermatologues rappellent que les mécanismes de protection mettent du temps à se mettre en place. Pour cela, il faut donc s’exposer progressivement, de préférence aux heures les moins chaudes : avant midi ou après seize heures. En ce qui concerne la crème solaire, il faut en remettre toutes les deux heures et rester de préférence à l’ombre.

Le dépistage du mélanome cutané - ou cancer de la peau - est essentiel pour augmenter les chances de guérison. Pour cela, l’Assurance maladie recommande de faire des auto-examens de la peau tous les trois mois en observant toutes les parties du corps, de la tête aux pieds. Pour les personnes à risque, une consultation de contrôle est recommandée une fois par an chez un dermatologue. En 2020, plus de 1,5 million de nouveaux cas de cancers de la peau ont été diagnostiqués, rappelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La même année, plus de 120.000 décès associés ont été signalés dans le monde.