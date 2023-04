Mélanome : les 4 cas où l'aspect d'un grain de beauté doit vous alerter

L'ESSENTIEL Le nombre des cancers de la peau est en augmentation chaque année, en particulier chez les hommes.

10 % des cancers de la peau sont des mélanomes. Ce type de cancer est très agressif mais il peut être guéri dans 88 % des cas quand le diagnostic est posé suffisamment tôt.

La règle ABCDE (pour Asymétrique, Bords, Couleur, Diamètre et Évolution), une technique d'auto-dépistage développée par des dermatologues pour repérer un grain de beauté suspect.

Le cancer de la peau est le cancer le plus fréquent, on recense près de 80.000 nouveaux cas chaque année en France, dont plus de 15.400 cas de mélanome. Il est aussi l'un des cancers qui connaît la plus forte augmentation au cours des cinq dernières décennies : plus de 3 % de nouveaux cas chaque année, en particulier chez les hommes, selon la Ligue contre le cancer. De plus, les cas de mélanome, la forme la plus grave de cancer de la peau, doublent tous les 10 ans chez les personnes à peau blanche.

10 % des cancers de la peau sont des mélanomes

Pourtant, il est possible d’éviter ce type de cancer. "On a la 'chance' d'avoir un cancer qui est visible avec les mélanomes, donc il faut montrer ces grains de beauté à un dermatologue", a expliqué Emmanuel Ricard, délégué prévention et promotion du dépistage de la Ligue contre le Cancer, sur BFMTV.

Chaque année, le mélanome représente 10 % des diagnostics de cancers de la peau. Dans 70 à 80 % des cas le mélanome apparaît sur une peau saine mais il peut aussi résulter d'une transformation maligne d'un grain de beauté.

Le mélanome est l’un des cancers de la peau le plus agressif et le plus mortel car il peut métastaser rapidement, mais s'il est diagnostiqué tôt, il est guérissable dans 88 % des cas. Par conséquent, il est très important de faire procéder à un dépistage régulier de ses grains de beauté.

Il est possible de repérer les grains de beauté suspects

Pour Emmanuel Ricard, deux éléments devraient inciter les Français à consulter immédiatement leur dermatologue : "Si vous constatez un grain de beauté qui se modifie, qui gagne en épaisseur, s’étend ou change de couleur et qui est un peu écorché, c’est un signe que vous devez consulter rapidement."

"Enfin, si vous avez un grand nombre de grains de beauté (plus de 30) ou qu’on vous a retiré un grain de beauté dangereux, il faut régulièrement consulter un médecin".

On peut également se référer à la règle ABCDE (pour Asymétrique, Bords, Couleur, Diamètre et Évolution), une technique d'auto-dépistage développée par des dermatologues. Selon celle-ci, une tache ou un grain de beauté présentant l'une des caractéristiques suivantes peut être suspect : Asymétrie, Bords irréguliers, Couleur non homogène, Diamètre en augmentation, ou Evoluant rapidement.

Crédit : Plaquette d'information du Syndicat national des dermatologues-vénérologues sur les mélanomes.